Ein anonymes Leben

Jakub Skrzypski liess sich 2008 in Lausanne nieder. Bis 2018 arbeitete er dort in einer Fabrik und setzte sich in der lokalen kulturellen Szene ein, wie etwa am «Lausanne Underground Film and Music Festival». Von Freunden wird er als grosszügiger Mensch beschrieben, der sich für «noble Zwecke» einsetzt. «Film und Musik sind meine grossen Leidenschaften», sagt er von sich selber.

Reisen gehört ebenfalls zu seinen Interessen. Seit zehn Jahren besucht er regelmässig Indonesien. «Mittlerweile habe ich viele Freunde dort.» Jakub Skrzypski hat auch eine sechsjährige Tochter namens Rhani, die auf der Insel Java lebt. Im Sommer 2018 hatte er sich vorgenommen, in West Papua Freunde zu besuchen und diesen Teil Indonesiens kennen zu lernen.