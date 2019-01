Am 5. Januar erst wurde er zum Parlamentspräsidenten gewählt, nachdem alle anderen Führungsfiguren der bürgerlichen Rechten verschlissen oder inhaftiert waren. Maduro glaubte, mit dem 35-Jährigen «naiven Jüngling» ein leichtes Spiel zu haben. Doch am Mittwoch dürfte er ziemlich überrascht worden sein: Da stand nämlich ein ruhiger, selbstbewusster Guaidó in Jeans, Hemd und dunkelblauem Sakko in Caracas auf der Tribüne und liess sich von Zehntausenden als Interims-Präsident vereidigen.

Ein gewagter Schachzug, augenscheinlich abgestimmt mit den rechten Regierungen des Kontinents (USA, Kolumbien, Brasilien u.a.), die ihn sofort anerkannten. Aber trotzdem riskant. Das von Maduro kontrollierte Oberste Gericht hatte kurz zuvor die Staatsanwaltschaft angewiesen, jegliche Störenfriede mit voller Härte des Gesetzes zu verfolgen. Und Guaidó weiss, was das bedeutet: Exil oder Isolationshaft und Folter. Vielen sei-ner Kampfgenossen aus der Studentenzeit an der Katholischen Universität Andrés Bello ist es so ergangen. Nach der Proklamation tauchte Guaidó dann auch erst einmal unter, schickte aber weiter munter Tweets. Im Gegensatz zu vielen anderen Führungsfiguren der Opposition, die der wirtschaftlichen Elite des Landes angehörten, ist Guaidó Sprössling einer Mittelschichtsfamilie aus der Küstenprovinz Vargas. Einer seiner Grossväter war Offizier. Er ist der Älteste von sechs Geschwistern.

Ein Unglück überschattete seine Jugend: 1999 kam es in Vargas zu schweren Erdrutschen nach tagelangen Regenfällen; Tausende kamen dabei ums Leben, darunter viele seiner Nachbarn. Die Ineffizienz und Insensibilität der damaligen sozialistischen Regierung unter Präsident Hugo Chávez habe Guaidó empört, sagen seine Freunde. Ein Jahr danach machte er Abitur. Politisch aktiv wurde er während seines Studiums der Ingenieurwissenschaften. Dort schloss er sich der Studentenbewegung an, die 2007 mit weiss bemalten Handflächen und anderen originellen Einfällen gegen die Schliessung des TV-Senders RCTV demonstrierte. Politik mit Baseball-Vokabular In der Studentenbewegung liess er charismatischeren Figuren den Vortritt. Er selbst denkt eher pragmatisch und formuliert trocken, ein Volkstribun sei er nicht. Trotzdem kämpfte er für seine Überzeugungen – auch bei den Protesten gegen eine Verfassungsänderung, die die unbegrenzte Wiederwahl von Chávez ermöglichen sollte.

Einmischung der USA: China mahnt zur Zurückhaltung China hat zur Zurückhaltung im Machtkampf in Venezuela aufgerufen und besonders die USA vor einer Einmischung gewarnt. Die Aussenamtssprecherin Hua Chunying sagte am Donnerstag, alle Parteien sollten ruhig bleiben, Vernunft zeigen, eine politische Lösung durch friedlichen Dialog im Rahmen der Verfassung suchen und Gewalt vermeiden. Alle Seiten lehnten entschieden eine militärische Intervention in Venezuela ab. «Ich möchte unterstreichen, dass Sanktionen oder Einmischung die Lage häufig noch komplizierter machen», sagte Chunying. Auch Russland verurteilte die Unterstützung der Opposition im venezolanischen Machtkampf durch die USA. «Diese sofortige Anerkennung zielt nur darauf ab, die Spaltung der Gesellschaft von Venezuela und die Destabilisierung der innenpolitischen Situation zu verstärken», teilte das Aussenministerium in Moskau mit. (sda)