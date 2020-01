Donald Trumps Eigentor im Irak

Eigentlich lief für die Amerikaner im Irak alles nach Plan: Fast zehn Wochen lang hatten Zehntausende Iraker gegen die Misswirtschaft und unerträgliche Korruption ihrer Regierung demonstriert und dabei auch den massiven Einfluss der Iraner in ihrem Land angeprangert. Aufgebrachte Mitglieder der Protestbewegung setzten sogar die iranischen Konsulate in den für Schiiten heiligen Städten Kerbala und Nadschaf in Brand. Eine derart heftige Demonstration des Unmuts gegenüber dem Regime in Teheran hatte es im Irak zuletzt unter Saddam Hussein gegeben.

Was die amerikanische Politik bis zu diesem Zeitpunkt nicht geschafft hatte, nämlich den Einfluss des Iran im Nahen Osten zurückzudrängen, schien auf einmal der irakischen Bevölkerung zu gelingen, analysierte der Nahost-Korrespondent der BBC. Doch es kam bekanntlich anders: Nach der Ermordung von Qassem Soleimani am letzten Freitag «schwingt die Stimmung wieder in Richtung Antiamerikanismus», hat nicht nur der deutsche Irak-Experte Wilfred Buchta festgestellt. Mit dem aggressiven Vorgehen der Amerikaner seien auch «die schwarzen Erinnerungen an die ersten Jahre der Besatzung (nach dem Sturz von Saddam Hussein im Jahr 2003) zurückgekommen», sagt Renad Mansour vom Londoner Think Tank Chatam House.