Diplomarbeit des slowakischen Ministerpräsidenten mangelhaft

"Die derzeitige Rechtslage in der Slowakei erlaubt es indes nicht, einen bereits erlangten Titel abzuerkennen", erläuterte eine Sprecherin am Dienstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Gleichwohl verurteile die Universität nach einer Sitzung der Hochschulleitung und des Akademischen Senats jede Art von Plagiat und setze sich für eine Gesetzesänderung ein.

Der erst seit vier Monaten regierende Matovic steht wegen der Plagiatsaffäre unter Druck. Vorige Woche überstand er ein Misstrauensvotum der linken Opposition in der Angelegenheit. Der Gründer der konservativen Protestpartei Gewöhnliche Menschen und unabhängige Persönlichkeiten (Olano) hatte nach den Enthüllungen der Zeitung "Dennik N" selbst Fehler eingeräumt.

Als Unternehmer habe er nicht genug Zeit für das Studium des Finanzmanagements gehabt, könne sich aber nicht genau erinnern. "Wenn dem so ist, dann habe ich etwas gestohlen, was mir nicht gehört, bin also de facto in dieser Sache ein Verbrecher", schrieb der 47-Jährige auf Facebook.