Diese fünf Probleme muss Angela Merkel für Europa lösen

1. Die Wirtschaftskrise

Die durch das Coronavirus ausgelöste Wirtschaftskrise dominiert alles. An Deutschland liegt es jetzt, einen Kompromiss beim 750 Milliarden Konjunkturpaket und dem mehrjährigen EU-Budget von über 1100 Milliarden zu zimmern. Es ist die Mutter aller Verhandlungen. Merkel hat schon vorgespurt: Bei der Frage von gemeinsamen Schulden und Geldtransfers hat sie den jahrelangen Widerstand aufgegeben und eine Kehrtwende hingelegt. Der Schulterschluss mit Frankreich ist der Grundstein zum Erfolg. Nun will sie Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und andere der «Sparsamen» überzeugen.

2. Der Brexit

Die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich über ein Handelsabkommen stecken fest. Aber diesmal so richtig. Premierminister Boris Johnson lehnt eine Verlängerung der Übergangsfrist kategorisch ab. Noch im Juni trifft er sich mit Kommissionschefin Ursula von der Leyen zum Krisengespräch. Ein Durchbruch ist unwahrscheinlich. Damit liegt es an der deutschen Ratspräsidentschaft und an Merkel, sich in der zweiten Jahreshälfte etwas auszudenken. Die Briten haben ihre Hoffnung schon früher in die pragmatischen Deutschen gesetzt. Bis jetzt hat sich das aber nicht bewährt.

3. Die Asyl-Sackgasse

Böse Zungen behaupten, Merkel habe jetzt Gelegenheit, das Chaos aufzuräumen, das sie 2015 mit ihrer Willkommenspolitik angerichtet hat. Tatsächlich hat sich das Asyl- und Migrationsthema im Nachgang zur Flüchtlingskrise in der EU als Spaltpilz erwiesen. Seit fünf Jahren streiten die EU-Staaten um eine Reform des gemeinsamen EU-Asylsystems und des Dublin-Abkommens. Die deutsche Ratspräsidentschaft hat sich zum Ziel gesetzt, den gordischen Knoten zu zerschlagen. Klar ist aber auch: Von ihrer Forderung, dass sich alle Länder solidarisch zeigen sollen, wird Merkel kaum abrücken.

4. Das Verhältnis zu China

Die Beziehungen zu China haben sich während der Coronapandemie merklich abgekühlt. Es geht um Einmischung in EU-interne Politik und Desinformation. Dazu kommen die Entwicklungen in Hongkong mit dem demokratiefeindlichen Sicherheitsgesetz. Ein für den 14. September geplanter Gipfel in Leipzig mit Präsident Xi Jinping und den EU-Regierungschefs wurde mit Verweis auf Corona abgesagt. Ein Grund dürfte aber auch sein, dass die Europäer die Amerikaner nicht verprellen wollen. «Europa ist nicht neutral. Europa ist Teil des politischen Westens», sagte Merkel kürzlich.

5. Wie weiter mit der Schweiz?

Nach der Abstimmung über die von der SVP lancierte Begrenzungsinitiative am 27. September wird die EU-Kommission nach den Klarstellungen zum institutionellen Rahmenabkommen verlangen. Manch ein Schweizer Diplomat hofft darauf, dass vor allem das gute Verhältnis zu Deutschland einen Vorteil bringen könnte. Allein: In der Substanz hat sich Deutschland bis jetzt kaum je zu Gunsten der Schweiz eingesetzt. Das heisst nicht, dass Bundeskanzlerin Merkel letztlich nicht doch für ein positives Klima sorgen könnte.