Diese Frau berichtete über das neue Coronavirus in Wuhan – jetzt muss sie vier Jahre ins Gefängnis

«Streit anzetteln und Ärger provozieren», lautet der ominöse Paragraf 293 im chinesischen Strafgesetzbuch. In der Volksrepublik kommt er immer dann zur Anwendung, wenn regierungskritische Stimmen von ihrer offiziell in der Verfassung verankerten Meinungsfreiheit Gebrauch machen. An diesem Montag hat ein Gericht in Shanghai die Bürgerjournalistin Zhang Zhan wegen diesem Strafbestand zu vier Jahren Haft verurteilt. Anfang Februar berichtete Zhang auf eigene Faust aus der zentralchinesischen Stadt Wuhan, dem damaligen Epizentrum des Coronavirus. In verwackelten Videoaufnahmen, die sie unter anderem auf den in China gesperrten Plattformen Twitter und Youtube hochlud, zeigte sie die chaotischen Zustände in den völlig überfüllten Spitälern, interviewte Bürger und kritisierte immer wieder ihre eigene Regierung – unter anderem dafür, dass sie kritische Blogger verschwinden liess. Sie leidet unter katastrophale Haftbedingungen Im Mai wurde auch die 37-jährige Zhang selbst verhaftet. Erst im Juni hat die Staatsanwaltschaft ihr Verbleiben offiziell bestätigt. Laut Anwaltsbesuchen leidet Zhang seither unter katastrophalen Haftbedingungen und einem sich rapide verschlechternden Gesundheitszustand – physisch wie psychisch. Seit Monaten soll sie sich im Hungerstreik befinden und per Magensonde zwangsernährt werden.

Zhang Zhan zählt zu rund einer Handvoll Bloggern, die aufgrund ihrer Berichte aus Wuhan verhaftet wurden. Der vielleicht tragischste Fall ist der von Fang Bin: Seit dem 9. Februar ist er praktisch spurlos verschwunden. Die Videoaufnahmen jener Bürgerjournalisten wurden nicht nur weltweit von Fernsehsendern aufgegriffen, sondern auch von Millionen wissbegierigen Chinesen auf sozialen Medien geteilt. Das Verlangen nach ungefilterten Informationen war vor allem unter der jungen Generation gross. Viele von ihnen hielten die offiziellen Verlautbarungen der Regierung für unglaubwürdig. Chinas erfundene Heldengeschichte Mittlerweile jedoch hat Peking das Narrativ des Viruskampfs wieder unter Kontrolle gebracht. Die Staatsführung hat den «Sieg über Covid» zur reinen Heldengeschichte erklärt, angeführt von Parteichef Xi Jinping. In Wuhan lässt sich jene Historie bereits in einem Messezentrum im Norden der Stadt besichtigen. Selbstreflexion oder Eingeständnisse von Fehlern lassen sich in den musealen Ausstellungsräumen nicht finden, stattdessen jedoch eine Überdosis an Pathos und Nationalstolz. Kritische Stimmen wie die von Zhang Zhan passen da nicht ins Bild. Dass die Bloggerin überhaupt mehrere Wochen lang in Wuhan von den lokalen Behörden toleriert wurde, hat wohl auch damit zu tun, dass sie vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit generierte. Viele ihrer Videos wurden nur von wenigen tausend Menschen geschaut. Doch mit der Zeit hat Zhang immer aufmüpfigere Aktionen gewagt – einmal etwa betrat sie eine Polizeistation, um nach dem Verbleib der verschwundenen Bürgerjournalisten aus Wuhan zu fragen.