Die Rohre, die die Welt bedeuten: Wie ein kleiner Ferienort auf Rügen zum Spielball der Weltpolitik geworden ist

Frank Kracht sitzt mit düsterer Miene an seinem Schreibtisch. «Das ist ein Brief, den werde ich nicht beantworten», sagt der Oberbürgermeister der Kleinstadt Sassnitz auf der Ferieninsel Rügen. So viel Aufmerksamkeit hätten Donald Trump und diese anderen Herren nicht verdient. Vor ihm liegt ein Brief, Absender Washington DC, USA. Unterzeichnet ist das Schreiben von den drei republikanischen Senatoren Ted Cruz, Tom Cotton und Ron Johnson. «Wenn Sie weiterhin Waren, Dienstleistungen und Unterstützung für das Nord-Stream-2-Projekt bereitstellen», steht in der unfreundlichen Botschaft an den Bürgermeister, «würden Sie das zukünftige Überleben Ihres Unternehmens zerstören.»

Krafts Büro im Rathaus ist stattlich, aber Weltpolitik wurde hier drin bisher noch nie gemacht. «Dieser Brief ist der Gipfel der Unverfrorenheit», schimpft der ehemalige Offizier der DDR-Armee. Der Grund für die Empörung des 53-Jährigen: Seit Monaten versuchen die USA, das Projekt für eine Ostsee-Pipeline zwischen Russland und Deutschland zu stoppen.

Schweizer Firma hat dem Druck der USA nachgegeben

Über Nord Stream 2 sollten ab Anfang 2021 jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Gas von Russland via Deutschland nach Europa geliefert werden. Etwa 11 Milliarden Euro wurden in das Projekt des staatlich-russischen Energiegiganten Gazprom bereits investiert, 2300 Kilometer Rohre sind verlegt, es fehlen nur noch 160 Kilometer.