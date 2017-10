Las Vegas liegt fern jeglicher Realität. Vielleicht ist das der Grund, wieso wir uns so schwer tun, das aus nächster Nähe miterlebte Massaker an unschuldigen Besuchern eines Country-Festival durch einen offensichtlich geisteskranken Todesschützen in unserer Gefühlswelt einzuordnen.

Fünf Minuten, bevor Stephen Paddock 58 Menschen mit einer automatischen Waffe in den Tod schickte, befinde ich mich mit meiner Tochter Samira noch in der direkten Schusslinie. Ihre Zwillingsschwester Nina ist während der Schiesserei draussen in unmittelbarer Nähe des Tatorts, ohne dass wir ihren genauen Aufenthaltsort kennen. Später erzählt sie uns, dass ein Polizist sie und ihren amerikanischen Freund aus der Gefahrenzone in ein angrenzendes Casino trieb.