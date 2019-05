Matteo Salvini hat einen Plan. Einen tollkühnen Plan: Der italienische Innenminister will nach den Europawahlen vom 23. bis 26. Mai sämtliche euroskeptischen und nationalkonservativen Parteien in einer neuen Super-Allianz vereinen. Mit ihr will er die EU nicht mehr abschaffen, sondern von «innen verändern».

Von Marine Le Pens Rassemblement National (RN), der Alternative für Deutschland (AfD), den österreichischen Freiheitlichen (FPÖ) über Geert Wilders Partei für die Freiheit (PVV): Sie alle sollen sich Salvinis «Allianz der Völker und Nationen» anschliessen. Am liebsten hätte er auch Viktor Orbán und seinen Fidesz dabei. Aber Orbán ziert sich. Mindestens bis nach den EU-Wahlen will er an der Mitgliedschaft bei der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) festhalten. Und dann? Mal schauen. Der gewiefte Taktiker wird wohl dorthin gehen, wo er am meisten Einfluss geltend machen kann.

Aber auch ohne Orbán werden die europäischen Rechtsnationalen deutlich zulegen. Allen voran Salvinis Lega, die gemäss letzten Prognosen mit über 30 Prozent rechnen kann. Das entspricht 26 Sitzen und damit fünfmal mehr als heute.

In Frankreich liefert sich Le Pen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Emmanuel Macrons Präsidentenpartei En Marche und dürfte von 15 auf rund 20 Sitze steigen. Der AfD werden mindestens 11 Sitze zugerechnet und wenn die beiden britischen Anti-EU-Parteien Ukip und Nigel Farages Brexit-Party mit an Bord sind, kommen nochmals knapp 20 Sitze dazu. Rechtsparteien aus Ländern wie Spanien, Finnland, Schweden, Belgien oder Dänemark steuern jeweils zwischen drei und fünf Mandate bei.

Es fehlt an Organisation

Nimmt man sämtliche Parteien, die rechts der christlich-konservativen EVP stehen, dann kämen die vereinigten Nationalisten zusammen auf über 180 des 751 Sitze zählenden EU-Parlaments. Das wären rund 30 Sitze mehr als bei den Wahlen 2014 und entspräche einem Zuwachs von 5 auf knapp 25 Prozent. Demgegenüber steht eine satte, proeuropäische Zwei-Drittel-Mehrheit aus Christdemokraten, Liberalen, Sozialdemokraten, Grünen und Linken.

Aber als starke Minorität könnten die Euroskeptiker dem Parlamentsbetrieb gleichwohl ihren Stempel aufdrücken, blockieren oder bei wichtigen Entscheiden das Zünglein an der Waage spielen. Vorausgesetzt, sie treten gemeinschaftlich auf. Und genau hier beginnen die Probleme.