Es ist eine wohlerzogene Gruppe von Wählerinnen und Wählern, die sich an diesem Frühlingsabend in einem Sekundarschulhaus in Alexandria (Virginia) versammelt hat, um dem lokalen Parlamentsabgeordneten zuzuhören. Der 68-jährige Don Beyer – ein Demokrat, der vor seiner Wahl ins Repräsentantenhaus als amerikanischer Botschafter in der Schweiz tätig war – muss keine Angst davor haben, von politischen Aktivisten niedergeschrien zu werden. Er vertritt einen Wahlkreis im Speckgürtel von Washington, der zuverlässig links stimmt; vorigen Herbst wurde Beyer mit 76 Prozent der Stimmen wiedergewählt.



Dennoch wird es während der anderthalbstündigen Info-Veranstaltung einmal richtig laut. Dann nämlich, als sich eine junge Frau darüber beschwert, dass die Parteigremien der Demokraten es neuen Kräften schwermachten, gestandene Abgeordnete herauszufordern. Die erst 29-jährige linke Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez, die bei den Wahlen im Herbst einen einflussreichen Abgeordneten aus ihrem Wahlkreis geschlagen hatte und jetzt im Repräsentantenhaus sitzt, ist da eine Ausnahme.



Schluss mit dem gehässigen Gerangel



Trotzdem ist Don Beyer zurückhaltend, wenn es um Ocasio-Cortez geht. Politikerinnen wie sie seien zwar eine willkommene Blutauffrischung. Die Demokraten hätten aber nicht dank ihnen die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückgewonnen. Vielmehr seien es «gemässigte Politiker» gewesen, die in Wahlbezirken in den Agglomerationen in Texas, South Carolina oder Florida um Stimmen kämpfen mussten, sagt Beyer: just jene Politiker also, die bei einigen wichtigen Abstimmungen in den vergangenen Monaten die Seiten gewechselt haben und gleich stimmten wie die Republikaner.



Beyer möchte nicht über diese Abstimmungen sprechen und lenkt die Diskussion auf jene Themen, die seiner Meinung nach im Zentrum der Debatte in Washington stehen sollten. Das sei eben nicht Trump, der das Land spalte – sondern Alltagsprobleme wie die Kostenexplosion bei verschreibungspflichtigen Medikamenten, die Betreuung chronisch kranker Menschen oder die Gefahr, die vom Klimawandel ausgehe.