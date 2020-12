Deutschlands Corona-Sorgenkind im Osten

Diese Woche sorgte ein Bericht einer Klinik im sächsischen Zittau für Schlagzeilen, wonach das Krankenhaus wegen Überlastung nicht mehr alle Coronapatienten behandeln könne. Die Klinikleitung hat den Bericht inzwischen als «Missverständnis» korrigiert - doch Fakt ist, dass in Sachsen wegen Corona Intensivbetten rar geworden sind. Die Infektionszahlen schlagen sich in der Sterbestatistik nieder. Sachsen weist für Mitte November eine um 47 Prozent höhere Sterblichkeit aus als im Durchschnitt der letzten Jahre. Auch deutschlandweit liegt die Sterblichkeit im November um neun Prozent über dem Durchschnitt.

Hier hat es Regionen wie Bautzen, Görlitz oder die Sächsische-Schweiz, die Inzidenzwerte von über 600 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner aufweisen. Ein Inzidenzwert von 50 gilt in Deutschland als Richtwert, um Corona einigermassen unter Kontrolle zu haben.

Scheinbar sorgte dieser Umstand bei vielen Sachsen für steigende Sorglosigkeit - selbst bei der Regierung. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hielt den kleinen Grenzverkehr zu Tschechien und Polen auch dann noch offen, als in den Nachbarstaaten die Coronazahlen im Herbst nach oben schnellten. Viele Sachsen fuhren weiterhin nach Tschechien, um preiswert zu tanken und sich mit Zigaretten einzudecken - Busunternehmen karrten Senioren aus Prag in die Elbestadt Dresden, wo diese sich in Einkaufszentren eindeckten und nach einem Restaurantbesuch zurück nach Tschechien fuhren.

Dass just die Grenzregionen zu Tschechien und Polen besonders hart von Corona betroffen sind, könnte auch mit den Berufspendlern im Zusammenhang liegen. Täglich pendeln Fachkräfte aus Tschechien für Jobs im Gesundheitswesen oder der Gastronomie nach Sachsen.

«Ostsachsen ist AfD-Gebiet»

Erst Mitte November wurde der kleine Grenzverkehr zu den Nachbarstaaten eingeschränkt. Der Kurztrip nach Tschechien für eine volle Tankladung war nicht mehr möglich. Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer trug dazu bei, dass sich die Menschen in seinem Bundesland in Sicherheit wähnten. «Keine Hysterie bitte», sagte er Mitte Oktober, als die Kanzlerin in Berlin längst auf schärfere Massnahmen drängte. Er setze auf «die Eigenverantwortlichkeit der Menschen, die sich diszipliniert verhalten werden».

Das mit der Eigenverantwortung ging schief - und so musste Kretschmer korrigieren. Er verhängte für sein Bundesland noch vor dem Rest der Republik einen harten Lockdown. Doch viele Politexperten fragen sich inzwischen, ob es sich die Sachsen nicht zu einfach machen, vor allem die Nähe zu Tschechien und Polen als Grund für die hohe Coronabelastung auszumachen. In dem Bundesland geniesst die Alternative für Deutschland (AfD) Zustimmungswerte wie nirgends sonst im Land. Im Herbst 2019 setzte sich die Partei mit 27,5 Prozent Wählerstimmen knapp hinter die in Sachsen seit 1990 ununterbrochen regierende CDU auf Rang zwei.