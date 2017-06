Auch sein Anwalt Stephan Holthoff-Pförtner bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa Presse-Agentur am Freitag den Tod Helmut Kohls. Er starb gemäss den "Bild"-Angaben am Freitagmorgen in seinem Haus in Ludwigshafen im Alter von 87 Jahren.

Seit einem Sturz und Schädel-Hirn-Trauma 2008 war Kohl schwer krank und sass im Rollstuhl. 2015 hatte sich sein Zustand deutlich verschlechtert, nach monatelangem Klinikaufenthalt kam er aber wieder zu Kräften. Im April 2016 hatte er zuhause in Oggersheim Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban empfangen.

Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler.Kohl regierte Deutschland von 1982 bis 1998 - 16 Jahre, so lange wie bisher niemand vor und nach ihm. Er war Wegbereiter der Europäischen Union und einer gemeinsamen Währung.

Kanzler der Wiedervereinigung

Als sein grösster Erfolg gilt die deutsche Wiedervereinigung. Kohl erkannte nach der friedlichen Revolution in der DDR 1989, dass das Fenster für die deutsche Einheit nur kurz geöffnet sein würde. Unter Hochdruck handelte er mit den Staats- und Regierungschefs der USA, Russlands, Grossbritanniens, Frankreichs sowie den Verantwortlichen der Europäischen Union die Modalitäten dafür aus.

Von 1969 bis 1976 war der geborene Ludwigshafener Ministerpräsident des Bundeslandes Rheinland-Pfalz, von 1973 bis 1998 war er CDU-Bundesvorsitzender. Anfang der 90er Jahre war Kohl Ziehvater von Angela Merkel in Bundesregierung und Partei.

Wegen einer Spendenaffäre, in die Kohl massgeblich verwickelt war, forderte Merkel Ende der 90er Jahre als damalige CDU-Generalsekretärin die Partei zur Loslösung vom Übervater auf. Ihr Verhältnis zu Kohl blieb bis zuletzt belastet.