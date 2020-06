«Der Zug ist abgefahren»: Das Weisse Haus kann die Publikation von John Boltons Buch nicht mehr stoppen

Sieg für John Bolton, dem ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump. Am Samstag hat der Washingtoner Bundesrichter Royce Lamberth eine Klage des Justizministeriums abgewiesen, mit der eine Publikation eines Enthüllungsbuches aus der Feder Boltons in quasi letzter Minute hätte verhindert werden sollen. Das Buch des langjährigen Sicherheitspolitikers, das den Titel «The Room where it happened» trägt, soll nun am kommenden Dienstag in Amerika in den Handel kommen.

Lamberth, ein altgedienter konservativer Jurist, schreibt in seinem zehn Seiten zählenden Urteil: «Der Zug ist abgefahren». Weil der Verlag Simon & Schuster, der für den Vertrieb und Verkauf des fast 600 Seiten dicken Buches zuständig sei, bereits Tausende von Exemplare des Werkes ausgeliefert habe, komme die beantragte einstweilige Verfügung zu spät. Auch verweist Lamberth darauf, dass zahlreiche amerikanische Medien bereits Auszüge aus dem Buch publiziert hätten – zum Beispiel den Vorwurf Boltons, wonach Präsident Trump seinen chinesischen Amtskollegen um Wahlkampfhilfe gebeten habe. «Der Status Quo kann deshalb nicht wiederhergestellt werden.»

Bolton setzte die Sicherheit Amerikas auf Spiel, sagt der Richter

Allerdings übt Lamberth auch scharfe Kritik an Bolton. Der ehemalige Berater Trumps, der von April 2018 bis September 2019 im Weissen Haus arbeitete, habe für sein Buch die nationale Sicherheit Amerikas aufs Spiel gesetzt. Und Bolton sei das Risiko eingegangen, zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden, gestützt auf geheime Dokumente, in die er Einsicht hatte, schreibt Lamberth. In einer ersten Reaktion sprach der Präsident deshalb von einem «grossen» Sieg.