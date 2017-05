Der SSW vertritt die Interessen der dänischen und der nordfriesischen Minderheit im Kieler Landtag. Die Südschleswiger sprechen dänisch, weil das Herzogtum Schleswig einst zum dänischen Königreich gehörte. Im deutsch-dänischen Krieg 1846 fiel das Land an Preussen. 1920 kam es zur Volksabstimmung, der Norden ging zurück an Dänemark. Der Süden verblieb im Deutschen Reich und damit auch die dänischsprachige Bevölkerung. Umgekehrt gibt es in Nordschleswig noch heute eine deutschsprachige Minderheit in Dänemark. (AF)