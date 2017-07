Gute Migration, böse Migration

In Sachen Migration haben die Staaten der G-20 ganz unterschiedliche Sorgen. Europa blickt nach Afrika und nach Syrien und ist mit sich selbst alles andere als im Reinen. Zuletzt erklärte Italien, an der Grenze des Machbaren angekommen zu sein, und drohte mit der Schliessung seiner Häfen. Migration verteufeln will von den europäischen G-20-Staaten allerdings niemand – im Gegenteil. Am G-7-Gipfel im Mai hatte Gastgeber Italien noch versucht, die Vorteile von Migration in der Schlussbestimmung festzuhalten. Ein Veto hat der Herr zur Rechten eingelegt: Donald Trump.

Italien sucht nun dringend nach internationalen Absprachen. Das will auch die Türkei, die fast drei Millionen syrischer Flüchtlinge aufgenommen hat. Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto hat derweil andere Sorgen: Er könnte sich bald mit einer gewaltigen Mauer an seiner Nordgrenze konfrontiert sehen, wenn Trump seine Drohung umsetzt. Der US-Präsident zeigt auch beim Thema Migration bislang wenig Interesse, mit den anderen auf eine Linie zu kommen. Das beweisen nicht nur seine Mauerpläne, sondern auch das Einreiseverbot für Menschen aus sechs muslimisch geprägten Ländern.