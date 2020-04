Der Daniel Koch von Schweden fährt eine ganz eigene Linie: Er führe sein Land ins Verderben, sagen Kritiker

Er wird als verantwortungslos beschimpft, als inkompetent: Anders Tegnell, oberster Epidemiologe der Gesundheitsbehörde Schwedens, habe die Coronagefahr von Anfang an falsch eingeschätzt, kritisierten 22 Forscher diese Woche. Tegnell führe das Land in eine Tragödie, so ein Pandemieexperte, während die Virologin Cecilia Söderberg-Nauclér von einem «Hochrisiko-Experiment» spricht, das deutlich höhere Todeszahlen als in den Nachbarländern bringe. Tegnell müsse zurücktreten, und es sei ein sofortiger Lockdown nötig – statt wie bisher ein Sonderweg mit offenen Primarschulen, Restaurants und Versammlungen bis 50 Personen.

Anders Tegnell hielt darauf wie meistens um 14 Uhr eine Pressekonferenz ab. Etwas steif steht er jeweils da, er war schon als Schüler nicht gut im Turnen, und immer ohne Anzug. Roter, grüner, beiger Pullover, darunter oft ein Poloshirt – so ist der 63-Jährige mit lockerer Kleidung weltweit als Architekt der lockeren Strategie Schwedens bekannt geworden. Und der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er wirkt etwas unsicher, aber nur, bis er den Mund aufmacht; dann ist der erfahrene Infektiologe in seinem Element.

In wenigen, nüchternen Sätzen wischt er die Kritik beiseite: Die Forscher hätten Fakten verdreht und Zahlen falsch interpretiert. «Natürlich haben wir eine durchdachte Strategie», sagt er bissig. Eine Krise sieht Tegnell nicht; die Lage in Stockholm sei «angestrengt», aber die Entwicklung stabil, die Kurven sollten bald abflachen. Immerhin gibt er aber zu, dass Schweden in den Altersheimen gescheitert sei. Dort ist das Virus weit verbreitet, drei Viertel der Corona-Opfer sterben dort.

In den Sozialen Medien wimmelt es von Tegnell-Fans

Bei seinen Auftritten wirkt Tegnell manchmal wie ein belehrender, arroganter Professor, doch Tegnell weiss, dass die Pandemie für alle Länder grosse Unsicherheitsfaktoren mit sich bringt – und er nicht alleine dasteht: Er hat einen Amtschef, eine Vielzahl Experten in der Gesundheitsbehörde und eine Regierung, die ihm öffentlich den Rücken stärken und die Strategie verteidigen. Auch eine Mehrheit der Bevölkerung ist laut Umfragen damit einverstanden. In sozialen Medien jubeln grosse Fan-Gruppen dem «coolen» Tegnell zu – dies auch als Reaktion auf die vielen Hass- und Drohmails, die in seiner Inbox landen.