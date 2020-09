Der Anti-Verschwörungstheoretiker: Aus Angst vor Repressalien hält er die Adresse seines Büros geheim

Rudy Reichstadt sitzt in seinem kargen Pariser Büro, das aus zwei Tischen und einem Berg leerer Kartonkisten besteht. Die genaue Adresse will er nicht in der Zeitung lesen. Bereits in der Vergangenheit hat er schon aggressiven Besuch von Rechtsextremen gekriegt. «Wir bewirken mit unserer Arbeit eine irrsinnige Feindseligkeit», erzählt der 39-Jährige ganz nüchtern.

Der Franzose hat sich mit seiner Organisation «Conspiracy Watch» («Beobachtungsstelle für Verschwörungstheorien») dem Kampf gegen Verschwörungstheorien verschrieben. Seine Mission sieht er darin, mit Aufklärarbeit auf der eigenen Homepage in die Debatten über allerlei gefährliche Komplott-Behauptungen einzugreifen. Mit einer Historikerin und zwei freien Mitarbeitern verfolgt Reichstadt die Szene Tag für Tag. Seine Mission versteht der Politologe nicht mehr als blosse Aufklärung, sondern als eigentlichen «Kampfsport».

Finanziert von jüdischer Gedenkstiftung

Begonnen hatte Reichstadt seine Aufspürarbeit nach den 9/11-Attacken im Jahr 2001, der Geburtsstunde zahlreicher Verschwörungstheorien rund um die Terroranschläge. Sechs Jahre später verschrieb er sich seinem Kampf hauptberuflich und gründete «Conspiracy Watch».

Auf seiner Website zeigt er unermüdlich auf, wie die Theorien sich verbreiten. «Wir wollen deutlich machen, dass diese Theorien oft von autokratischen Regimen stammen und von Verschwörungstheoretikern unkritisch weiterverbreitet werden», erklärt Reichstadt. Bis zu 200000 Klicks verzeichnet die Seite www.conspiracywatch.info jeden Monat.

Kein Wunder, dass er und sein Team inzwischen von manchen selber als Teil einer Weltverschwörung hingestellt werden. Der «Conspiracy Watch»-Gründer lacht: