Vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gibt es keine Auskunft zur am Samstag im Sudan von Rebellen entführten Schweizerin: «Aus Sicherheit geben wir keine weiteren Informationen zu diesem Fall», sagt EDA-Mediensprecher George Farago auf Anfrage. «Unsere Vertretung vor Ort ist mit den lokalen Behörden in Kontakt. Abklärungen sind im Gang.» Laut «Blick», handelt es sich jedoch um die 71-jährige Margrit Schenkel aus Bonstetten ZH.

Schenkel hat viel Erfahrung in der Region, denn bereits seit 1974 engagiert sich die gelernte Krankenschwester im Sudan, spricht sechs Sprachen fliessend, darunter auch Arabisch. Das geht aus einem Porträt hervor, welches der "Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern" vor sieben Jahren veröffentlicht hat.

Unter bürgerkriegsähnlichen Wirren arbeitete Margrit Schenkel stets unerschütterlich an ihrem Lebenswerk – sie leitet eine Kinderstation, die Hebammenschule und ein Ernährungszentrum.

Für ihr Engagement wurde sie 2010 mit dem Preis des Schweizerischen Roten Kreuz ausgezeichnet und erhielt 30 000 Franken.

Am vergangen Samstagabend, bei einem ihrer letzten Einsätze, stürmen bewaffnete Männer im Sudan die Wohnung von Schenkel. Noch ist unklar, wer die Männer sind und was sie fordern. Die Entführung der Schweizerin geschah in der westsudanesischen Bürgerkriegsregion Darfur. Dort tobt ein Konflikt zwischen der sudanesischen Armee, mit ihr verbündeten Milizen und Rebellen. Dabei wurden nach UNO-Angaben seit 2003 schon mehr als 300'000 Menschen getötet. Mehr als 2,5 Millionen Menschen flohen vor den Kämpfen, die die Regierung in Khartum wiederholt für beendet erklärt hat.

Bedingungslose Freilassung gefordert

Margrit Schenkel kennt sich in der Gegend bestens aus, seit 2001 arbeitet sie fix in El Fasher, dem Hauptort der Provinz Nord-Darfur. Dort ist sie dem Gesundheitsminister der Provinz direkt unterstellt. Da sie wie die Einheimischen stets in einfachen Verhältnissen lebt und sich auch so ernährt, genoss sie selbst in regierungskritischen Kreisen grossen Respekt.

Schwester Margrit arbeitet sozusagen als Privatperson und ist auf jeden Franken aus ihrer Heimat angewiesen. Unterstützung erhielt sie oft vom Verein Mutter- und Kind-Betreuungs-Arbeit Sudan (MUKIBA).

Die Schweiz verlange die sofortige und bedingungslose Freilassung der Entführten, betont das EDA.