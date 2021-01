Das erwartet Joe Biden an seinem ersten Tag als mächtigster Mann

Das Gästehaus des amerikanischen Präsidenten liegt nur einen Steinwurf vom Weissen Haus entfernt. Blair House heisst der Komplex und die Tradition will es, dass designierte Präsidenten die letzte Nacht vor ihrem Amtsantritt hier verbringen. Mit dieser Tradition wollte selbst die Regierung von Donald Trump nicht brechen. Also ist Joe Biden gestern schon im Privatjet (statt wie geplant im Zug, aus Sicherheitsgründen) angereist und wird heute im Blair House aufwachen.

Der Tag beginnt für ihn mit einer Messe in der Cathedral of St. Matthew the Apostle. Der tiefgläubige Biden will damit in Erinnerung rufen, dass er erst der zweite Katholik in der Geschichte der amerikanischen Republik ist, der zum Präsidenten gewählt wurde.

Nach dem Gottesdienst fährt Biden zum Kapitol, dem Schauplatz der blutigen Ausschreitungen vor zwei Wochen. Seine Auto-Karawane wird sich auf weitgehend menschenleeren Strassen fortbewegen. Die Innenstadt von Washington ist eine Sperrzone, bewacht von mehr als 25000 Nationalgardisten. Auf der «National Mall», der Parkanlage beim Kapitol und dem Weissen Haus, stehen nicht wie üblich bei Amtseinsetzungen hunderttausende jubelnde Amerikaner, sondern nur rund 200000 US-Flaggen – stellvertretend für all jene, die aufgrund der Coronapandemie nicht an der Amtseinsetzung teilnehmen können.