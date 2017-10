Ein zugereister Kleinkrimineller ermordet vor dem Bahnhof von Marseille zwei Studentinnen mit einem Langmesser: Hätte das verhindert werden können? Diese Frage stellten sich am Dienstag viele Franzosen, nachdem bekannt geworden war, dass die Polizei den mit sieben Pässen ausgerüsteten Tunesier einen Tag zuvor wegen Ladendiebstahls festgenommen hatte. An sich wollte sie ihn des Landes verweisen, doch war der zuständige Beamte in der Präfektur am Samstag nicht erreichbar. Ausserdem war in Lyon gerade keine Gefängniszelle frei. Am Sonntag schlug der freigelassene Täter zu.

Innenminister Gérard Collomb ordnete eine Untersuchung an – von der niemand Aufschlüsse erwartet. Zufällig verabschiedete die Nationalversammlung am gleichen Tag das neue, seit Monaten heiss diskutierte Antiterrorgesetz.

Es ist das zwölfte in fünfzehn Jahren, was allein schon zeigt, wie schwer sich Frankreich mit der Terrorbekämpfung tut. Der neuste Erlass geht weiter als alle Vorgänger; er folgt auf das Ausnahmerecht, das nach dem Bataclan-Anschlag von 2015 in Kraft getreten war und diesen November nach mehreren Verlängerungen auslaufen soll.