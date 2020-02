Corona-Virus: Ansteckung beim Gottesdienst

Wenn ein bisher unbekanntes Virus im Land ausbricht, dann ist die südkoreanische Shincheonji Sekte der schiere Albtraum eines jeden Epidemiologen: Dicht gedrängt sitzen die Anhänger bei ihren Gottesdiensten auf dem Boden, selbst bei Fiebersymptomen dürfen sie keine – wie sonst in Ostasien üblich – Gesichtsmasken tragen.

Nach der Messe ziehen die Mitglieder des religiösen Kults auf die Strasse, um zu missionieren – oder möglicherweise das Corona- Virus zu verbreiten. So hat es offensichtlich auch eine 61-jährige Südkoreanerin getan, die in den heimischen Medien nur als «Super Spreader» bezeichnet wird: Mindestens 40 Menschen soll sie angesteckt haben. Nur durch Zufall ging sie am 7. Februar ins Spital, als sie Opfer eines leichten Verkehrsunfalls wurde.

Nachdem sie am nächsten Tag Fiebersymptome entwickelte, wollten sie die Ärzte für einen Virustest in eine grössere Klinik transferieren, doch die Südkoreanerin weigerte sich – und ging stattdessen in ihrer Shincheonji-Gemeinde weiterhin zu Gottesdiensten mit mehr als 1000 Teilnehmern. Die Anhänger der Shincheonji Sekte und ihre direkten Verwandten machen mittlerweile über zwei Drittel aller 2004 in Südkorea erfassten Fälle aus.