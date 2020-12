Corona? Stimmt, das war ja mal – doch im einstigen Epizentrum Wuhan ist wieder alles wie früher

Wie jeden Morgen grüsst Dong Haokun den alten Pförtner am Eingangstor, ehe er den Lift betritt. Im 28. Stock sperrt der 37-Jährige die Metalltür seines Tanzstudios auf. Morgensonne fällt in den Raum, durch die bodentiefen Fenster reicht der Blick bis hin zum Ufer des Jangtse-Fluss. «In Wuhan bin ich geboren und aufgewachsen», sagt Dong sichtlich stolz. In wenigen Minuten werden seine Kundinnen hier eintreffen. Auf dem Programm steht: Bauchtanz.

Dass Wuhan vor genau einem Jahr das weltweite Epizentrum der Coronapandemie war, scheint in diesem Moment kaum vorstellbar. Die Schlagzeilen von damals wirken surreal: Da waren die Bilder von offenen Leichensäcken in Krankenhausgängen und von panischen Menschenmengen. Es folgte der strengste Lockdown in Chinas Geschichte: Über zehn Wochen lang waren die Einwohner Wuhans in ihren Wohnungen eingesperrt.