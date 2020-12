Corona in der Seefahrt - Papst betet für festsitzende Seeleute

Franziskus appellierte deshalb an die Nationen, sich der Sache anzunehmen. "Ich fordere die Regierungen auf, es möglich zu machen, dass ihre Lieben nach Hause zurückkehren können", sagte der 84-Jährige. Er rief die Heilige Jungfrau Maria an, Menschen in schwierigen Lebenssituationen beizustehen.

Seeleute unter deutscher Flagge etwa haben in ihrer dienstfreien Zeit das Recht auf Landgang, wenn dies die Sicherheit des Schiffes und die Sicherheit der Besatzungsmitglieder zulassen, schreibt die deutsche Flaggenstaatverwaltung online. Das Informationsportal wird vom Bundesverkehrsministerium und dem Bundesamt für Seeschifffahrt betrieben. Der Landgang entfalle jedoch, "wenn Gesundheits- oder andere Behörden des Hafenstaates den Landgang im Rahmen ihrer Covid-19-Schutzmassnahmen untersagen oder der Kapitän die Sicherheit seines Schiffes und die seiner Besatzungsmitglieder durch den Corona-Virus gefährdet sieht."