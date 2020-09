Corona-Horror im Heiligen Land: Israelis wollen neuen Lockdown ignorieren

Nachdem die Zahl der täglichen Neuinfektionen im 9-Millionen-Land in der letzten Woche mehrfach die 4000-er Marke geknackt hatten, hat die israelische Regierung entschieden, einen erneuten Lockdown zu verhängen. Er beginnt am Freitag um 14 Uhr, nur wenige Stunden vor Beginn des jüdischen Neujahrsfestes Rosh HaShana, und endet mit Ende des Festes Simchat Tora drei Wochen später.

Israelis dürfen sich lediglich in einem 500 Meter Radius ums Haus bewegen, dürfen aber zur Arbeit fahren. Versammlungen in Innenräumen sind bis zu 10 Personen erlaubt, an der freien Luft dürfen 20 Personen zusammenkommen. Unternehmen, die keinen Kundenverkehr haben, bleiben geöffnet.

Israels Opposition erhebt schwere Vorwürfe gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der sich am Dienstag in Washington mit den Spitzen von Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Unterzeichnung von Friedensverträgen treffen will. Netanjahu habe in der Krise total versagt und versuche jetzt, mit aussenpolitischen Manövern davon abzulenken, so der Vorwurf. Die Protestierenden monierten: