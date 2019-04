"Ich bin in erster Linie hierhergekommen, um eine kurze Verlängerung zu beantragen. Ich weiss, dass viele frustriert sind, weil der Deal nicht durchgegangen ist", sagte May am Mittwochabend in Brüssel.

Die Regierung setze aber ihre Bemühungen fort, einen Weg gemeinsam in Gesprächen mit der Opposition zu finden. "Mein Ziel ist es, vom EU-Gipfel mehr Zeit für den Deal zu erhalten, damit wir ordentlich die EU verlassen können."

Keine Antwort gab May auf die Frage, was sie zu tun gedenkt, wenn der EU-Gipfel keine kurze Verlängerung will und die Entscheidung nicht in ihren Händen liegt. "Wir arbeiten daran, um sicherzustellen, dass wir die EU zeitgerecht verlassen, in einem geordneten Weg sobald wie möglich".