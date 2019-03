«Brexit-Fatigue» ist nicht nur in Brüssel das Wort der Stunde. Auch im Vereinigten Königreich nimmt der Überdruss mit dem nicht enden wollenden Drama um den EU-Austritt des Landes stetig zu. Während Premierministerin Theresa May ihren EU-Amtskollegen beim Gipfeltreffen gestern in Brüssel die letzten Irrungen und Wirrungen ihrer Strategie zu erklären versuchte, knackte zu Hause eine Online-Petition zum «Exit vom Brexit» die Marke von über einer Million Unterzeichnenden. Ein solcher Rückzug des Austrittsbegehrens ist theoretisch jederzeit möglich. Und angesichts des feststeckenden Brexit-Prozesses auch nicht mehr unvorstellbar.

Aber noch ist es nicht so weit. Noch versucht May mit allen Mitteln, ihr Austrittsabkommen mit allen Mitteln durchs Parlament zu bringen. Dazu bat sie die Staats- und Regierungschefs gestern offiziell um eine Verschiebung des Brexit-Termins vom 29. März auf Ende Juni. Dies sei nötig, damit die britischen Parlamentarier ihre «endgültige Entscheidung» treffen könnten. May: «Wir müssen anerkennen, dass Brexit die Wahl des britischen Volkes ist und endlich ein Ergebnis abliefern».

Nach langen Diskussion gaben sich die EU-Staats- und Regierungschefs gestern mit einer Verlängerung einverstanden. Über die Bedingungen wurde bis spät in die Nacht hinein gestritten. Demnach muss May das Austrittsabkommen noch vor dem 29. März durchs Parlament bringen. Ein Aufschub des Brexit-Tags soll in diesem Fall bis zum 22. Mai möglich sein, um den Austritt formell abzuwickeln. Erhält May keine Zustimmung für ihren Deal, greift in zweiter Stufe automatisch eine Verlängerung bis zum 12. April. Dies ist der Stichtag, bei dem laut britischen Gesetz spätestens die Listen für die EU-Wahlen eingegeben werden müssen. Das Vereinigte Königreich muss dann sagen, ob es an den Wahlen teilnehmen will. Ist das nicht der Fall, müsste es eigentlich zum No-Deal, zum ungeregelten Brexit kommen.