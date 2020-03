«Biologische Bombe» – ein Fussballfest brachte Bergamo das Corona-Virus

Zunächst richtete sich das Augenmerk der Epidemiologen bei der Suche nach den Gründen für das Desaster auf das Bezirkskrankenhaus von Alzano Lombardo. Dort wurden am 23. Februar die ersten beiden Covid-19-Fälle registriert. Die Leitung des kleinen Krankenhauses unterschätzte die Gefahr und ergriff kaum besondere Massnahmen . Bald darauf steckten sich Pflegekräfte, Ärzte und Besucher an und trugen das Virus in ihren Bekanntenkreis.

Doch neben dieser Klinik gerät nun ein Ereignis immer mehr in den Fokus der Wissenschaftler, das knapp vor dem Ausbruch der Pandemie in der gebeutelten Region für Freude gesorgt hatte: Am 19. Februar traf der Bergamasker Erstligist Atalanta Bergamo im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals auf den spanischen Klub Valencia. Das Spiel fand nicht im Gewiss Stadium in Bergamo statt, das den Vorgaben der Uefa nicht genügt, sondern im 60 Kilometer entfernten San Siro in Mailand, dem grössten Stadion Italiens.

Grosse Mengen an Viruspartikeln

Das Spiel war ein «Fest», so nannten es manche italienische Zeitungen: Atalanta – das in der Provinz Bergamo so etwas wie eine inoffizielle Nationalmannschaft ist – gewann die Begegnung mit 4:1 und schuf sich damit in seiner ersten CL-Teilnahme überhaupt beste Voraussetzungen für den Einzug in den Viertelfinal. An die 44'000 begeisterte Fans der «Dea» («Göttin»), wie die Mannschaft auch genannt wird, fielen sich in dieser «magischen Nacht» auf den Tribünen des Mailänder Stadions in die Arme. Doch es wurde nicht nur die Freude geteilt, wie sich jetzt herausstellt – das Fussballfest war ein Fest des Coronavirus.

«Wir können sagen, dass Atalanta-Valencia das ‹Spiel zero› gewesen ist», sagte der Leiter der Abteilung für Infektions- und Tropenkrankheiten des Krankenhauses «Umberto I» von Rom, Francesco Le Foche, dem «Corriere dello Sport». Es habe dort einen sehr schnellen Ausstoss von grossen Mengen an Viruspartikeln gegeben, erläuterte der Immunologe. Dies erkläre die «Anomalie» von Bergamo – also die ungewöhnlich hohe Zahl an Covid-19-Fällen in der Provinz.