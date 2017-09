Nachfolge-Diskussion kommt

Neugebauer sieht Merkels Position nach geschwächt. «Nach der Wahl wird bei der Union sehr rasch die Debatte aufkommen, wer Merkel in vier Jahren nachfolgen könnte. Eine solche Debatte kann Merkel nach einem solch mässigen Abschneiden nicht mehr verhindern.» Sie kündigte gestern in der CDU-Zentrale an, sie wolle die an die AfD verlorenen Wähler «durch gute Politik» zurückgewinnen. Neugebauer geht aber auch davon aus, dass die CDU an die wieder starke FDP Wähler verloren hat. «Die neue FDP spricht den wirtschaftsliberalen Flügel in der Union an, der sich bei Merkel nicht mehr so aufgehoben fühlt.» Die historische Schlappe für die SPD haben sich Sozialdemokraten nach Ansicht Neugebauers zu einem grossen Teil selbst zuzuschreiben. «Die SPD hat es in den letzten Jahren verpasst, sich als Alternative zur Union aufzustellen. Sie hat keine machtpolitische Perspektive geboten», sagt Neugebauer. Darüber hinaus habe die Wahlkampfstrategie der SPD Schwächen offenbart. So seien von Schulz gesetzte Themen erst spät mit Inhalten gefüllt worden.

Sollte die SPD bei ihrer Ankündigung bleiben und sich in den nächsten vier Jahren in der Opposition neu aufstellen, bleibt nur die Möglichkeit einer Regierung aus Union, Grünen und FDP. Sollten sich die drei Parteien nicht auf eine Koalition einigen können, käme es zu Neuwahlen. Die Basis im Konrad-Adenauer-Haus allerdings hat sich mit einer Regierung mit Freidemokraten und Grünen bereits abgefunden.