Nun also auch das EU-Parlament: Im Zuge der Affäre um den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein und der «MeToo»-Debatte hat die «Sunday Times» diese Woche aufgedeckt, dass in der europäischen Volksvertretung sexuelle Übergriffe und Belästigungen ein anscheinend weit verbreitetes Phänomen sind. Mehr als ein Dutzend Mitarbeiterinnen von EU-Abgeordneten gaben gegenüber der Zeitung an, entsprechende Erfahrungen mit ihren Vorgesetzten gemacht zu haben.

Die Rede ist von unsittlichen Berührungen im Lift, nächtlichen SMS-Nachrichten mit anzüglichem Inhalt oder von Job-Angeboten im Austausch für sexuelle Dienste. Ein EU-Parlamentarier soll gar vor seiner jungen Assistentin masturbiert haben. Namentlich genannt wird der 71-jährige französische Ex-Umweltminister Yves Cochet, der einer 25-jährigen Mitarbeiterin eines Parlamentskollegen immer wieder unerwünschte Avancen gemacht haben soll. Für Beschwerden hätten auch zwei deutsche Abgeordnete gesorgt, einer davon in «führender Position». «Die Beschuldigten stammen aus dem ganzen politischen Spektrum», heisst es in dem Bericht.

Auch das Nachrichtenportal «Politico» veröffentlichte diese Woche eine ganze Artikelserie zum Thema. Einem Aufruf folgend meldeten sich über 30 Frauen, welche angaben, sexuelle Übergriffe oder Belästigungen im EU-Parlament erlebt zu haben. Darunter ist auch eine Parlamentsmitarbeiterin, die schilderte, von einem Kollegen vergewaltigt worden zu sein.

«Spiegel der Gesellschaft»

Aufgerüttelt durch die Enthüllungen führten die EU-Parlamentarier am Mittwoch eine ausserordentliche Debatte. Wirklich überrascht waren die wenigsten. «Dieses Parlament ist ein Spiegel der Gesellschaft», stellte die italienische Fünf-Sterne-Abgeordnete Daniela Aiuto fest. Umso energischer müsse nun das EU-Parlament ein Zeichen der «Nulltoleranz» setzen, forderte die deutsche Grünen-Politikerin Terry Reintke. Auch Handelskommissarin Cecilia Malmström fand deutliche Worte: «Jetzt reicht es.» Mit der Aufmerksamkeit von «#MeToo» sei nun das Momentum gekommen, das jahrhundertealte Problem «auszumerzen».

Die EU-Parlamentarier verabschiedeten am Donnerstag eine Resolution, die eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe fordert. Dies auch, weil die im Jahr 2014 installierte interne Beschwerdeinstanz anscheinend wenig Nutzen stiftet. Lediglich elf Fälle wurden registriert, bei denen es sich zudem «bloss» um Mobbing-Vorwürfe handelt. Verschiedene Beschwerden über sexuelle Übergriffe sollen indes abgewimmelt oder schlicht liegen geblieben sein. Das Haupt-Problem besteht aber darin, dass sich die meisten Betroffenen nicht getrauen, ihre Erlebnisse vorzubringen. Zu gross sind die Scham und die Angst vor einem Karriereknick. Denn Assistenten und Stagiaires von EU-Abgeordneten können jederzeit ohne Begründung entlassen werden.