Behörde: Zwischenfall auf Berliner Autobahn islamistischer Anschlag

In einem schwarzen Opel Astra setzte der 30-jährige Mann aus dem Irak am Dienstag im Feierabendverkehr auf der Berliner Stadtautobahn zu einer Amokfahrt an. In den westlichen Bezirken Wilmersdorf, Schöneberg und Tempelhof verursachte der Iraker mehrere Unfälle, rammte Autos und Motorräder. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Kurz vor 19 Uhr soll der Mann seine Amokfahrt gestoppt haben und habe laut Polizeiangaben sein Auto verlassen. Augenzeugen berichten, dass der Iraker «Allahu akbar» (Gott ist am grössten) rief und eine Metallkiste auf das Dach seines schwer beschädigten Opels stellte. «Keiner kommt näher, sonst werdet ihr alle sterben», soll der Mann gedroht haben.