Zwar läuft die internationale Hilfe an, doch in Bangladesch wächst die Sorge, dass man die grösste Last wohl selbst werde tragen müssen. Dabei gehört Bangladesch mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 1300 Dollar zu den ärmsten Ländern der Welt. Ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Die Lebensbedingungen sind so schlecht, dass zahlreiche Einheimische selbst fliehen. Trotz der gewaltigen Distanz zu Europa stellen laut der EU-Grenzschutzorganisation Frontex Bangladescher die zweitgrösste Gruppe, die über das Mittelmeer als Flüchtlinge nach Italien kommen. Neben Geld fehlt es Bangladesch auch an Platz. Kaum ein anderes Land ist dichter besiedelt: Auf einem Quadratkilometer wohnen laut der Weltbank im Durchschnitt rund 1200 Menschen. Die meisten von ihnen sind Bauern, die Ackerflächen benötigen.

Das Ausland ist wenig hilfsbereit

Einige Kabinettsmitglieder haben sich dafür ausgesprochen, die Flüchtlinge auf der unbewohnten, rund 30'000 Hektar grossen Insel Thengar Char im Golf von Bengalen anzusiedeln. Das erst 2006 aufgetauchte Eiland gilt als unwirtlich und wird regelmässig überflutet. Phil Robertson, Vize-Asien-Chef von Human Rights Watch, rechnet für den Fall einer tatsächlichen Umsiedlung auf die Insel mit einer «humanitären Katastrophe». Doch während das Ausland Bangladesch zu mehr Barmherzigkeit auffordert, zeigt es sich selbst kaum hilfsbereit. Von den Hunderttausenden Rohingya aus Bangladesch wurden in den vergangenen Jahren bisher erst wenige tausend in anderen Ländern aufgenommen. Erst vergangenen Monat kündigte Indiens Regierung an, rund 40'000 geflohene Rohingya abschieben zu wollen.