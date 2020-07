Australien sagt Parlamentssitzung wegen Coronavirus ab

So begründete der Premierminister am Samstag die ungewöhnliche Massnahme. Hintergrund ist ein erneuter Anstieg der Coronavirus- Infektionen, insbesondere in den beiden grössten Städten des Kontinents, Melbourne und Sydney.

"Die Regierung kann das Risiko für Parlamentarier, ihre Mitarbeiter, Mitarbeiter im Parlament und die breitere Gemeinschaft nicht ignorieren", erklärte Morrison in einer Mitteilung. Canberra hatte wochenlang keine Coronavirus-Fälle mehr gehabt, bis aus Melbourne kürzlich neue Infektionsfälle in die Hauptstadt gelangten. Das Parlament will statt am 4. August nunmehr am 24. August zusammenkommen.