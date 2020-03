Ausnahmezustand auf Italienisch: Ein persönlicher Erfahrungsbericht aus der Sperrzone Rom

Mich hat der Ausnahmezustand im südlichen Latium erreicht, ziemlich genau auf halbem Weg zwischen Neapel und Rom. Das bedeutete für mich am Dienstagmorgen: «Auto-certificazione» von der Homepage des Innenministeriums herunterladen, ausfüllen - und dann ins Auto, um in die Ewige Stadt zu gelangen. Die «auto-certificazione» gehört zu den neuen Notmassnahmen, welche die Regierung am Montagabend erlassen hatte, um die Coronavirus-Epidemie einzudämmen: Jeder Bürger, der seine Wohngemeinde verlässt, muss diesen Passierschein dabei haben, in welcher er den Grund für seine Bewegung von Punkt A nach Punkt B angeben muss. Ich kreuze «lavoro» an, Arbeit. Weitere Gründe sind gemäss dem Formular: «Notlage», «gesundheitliche Gründe» und «Rückkehr an den eigenen Wohnort».

Das Überlebens-Motto: «Ich bleibe zuhause»

«Wir müssen alle auf etwas verzichten. Wir werden die Epidemie besiegen, wenn wir noch drastischere Massnahmen zum Schutz unserer Bürger ergreifen», hatte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Montagabend der Nation erklärt. Über allen Massnahmen steht das neue, landesweite Überlebens-Motto: «Ich bleibe zuhause.». Im Grunde handelt es sich beim neuen Notdekret um eine Fotokopie des Erlasses, den die Regierung zwei Tage zuvor in der Lombardei und 14 weiteren Provinzen in Norditalien in Kraft gesetzt hatte. Statt für 16 Millionen Bürgerinnen und Bürger gelten die Restriktionen nun für alle 60 Millionen Italiener. Sämtliche öffentlichen Veranstaltungen sind untersagt, Museen, Kinos, Diskotheken und Pubs bleiben zu; Restaurants und Bars müssen um 18 Uhr schliessen. Schulen und Universitäten haben den Unterricht schon letzte Woche eingestellt.

Meine Reise im Notstandsgebiet Italien, wo offiziell kaum noch Bewegungsfreiheit herrscht, führt zunächst auf der Landstrasse über 40 Kilometer durch drei Städtchen; dann folgen 70 Kilometer auf der Autobahn Neapel-Rom, der Autostrada del Sole. Theoretisch hätte bei jedem Ortseingang ein Kontrollposten stehen müssen, um meinen selbst ausgefüllten Passierschein zu verlangen. Es sind aber weit und breit keine Streifenwagen und Polizisten auszumachen. Auch bei der Auffahrt auf die Autobahn und bei der Mautstation an der Ausfahrt nicht. Auf der Autobahn wälzen sich wie immer lange und dichte LKW-Kolonnen in Richtung Norden und Süden: Der Warenverkehr bleibt uneingeschränkt erlaubt. Die Zahl der Autos scheint ein wenig kleiner zu sein als üblich - aber wenn man nichts von den neuen Massnahmen wüsste, würde das kaum auffallen. Am Ende bin ich 110 Kilometer durch Italien gefahren, ohne einen einzigen Kontrollbeamten zu erblicken. Den Ausnahmezustand hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt.

Zahl der Neuinfektionen steigt immer noch rasant

Die Regierung hatte sich zur Ausweitung der zum Teil einschneidenden Massnahmen entschlossen, weil alle zuvor getroffenen Restriktionen nichts gefruchtet hatten: Die Zahl der Infektionen am Coronavirus nimmt in Italien weiterhin rasant zu. Innerhalb von nur 24 Stunden waren am Montag in Italien 97 Menschen der neuartigen Lungenkrankheit gestorben; damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 463. Die Zahl der Infizierten kletterte auf knapp 8000. Die explosionsartige Verbreitung des Virus in Kombination mit den neuen Massnahmen hat am Montagabend im ganzen Land zu panikartigen Hamsterkäufen in den Supermärkten geführt. Conte musste eilends beschwichtigen: "Einkaufen wird nach wie vor erlaubt sein - und die Versorgung der Geschäfte mit Nachschub ist sichergestellt."