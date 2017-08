Janosch, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, uns Auskunft zu geben. Wie hast du den Terroranschlag heute Nachmittag erlebt?

Ich war nur etwa 200 Meter vom Terroranschlag entfernt. 200 Meter von dem Ort, an dem der Lieferwagen zum Stillstand gekommen ist. Ich war gerade auf dem Heimweg, plötzlich rannten alle Menschen in alle Richtungen, und schrien herum. Wir flüchteten in eine Bar, in welcher auch ganz viele andere Menschen waren, diese wurde dann verbarrikadiert. Wir haben selber mitgeholfen, dort das Fenster abzuriegeln, die Rollläden wurden geschlossen, es war ein riesiges Geschrei. Menschen weinten, das hab ich so noch nie erlebt.

Wie lange musstest du in dieser Bar ausharren?

Ich war eine knappe Stunde in dieser Bar und bin dann quasi auf eigene Faust nach Hause gegangen, weil ich wusste, dass ich nur etwa zehn Minuten zu Fuss brauche. Mit einer Gruppe von orientierungslosen Touristen bin ich in mein Viertel gelaufen und habe denen geholfen, ihre Hotels zu finden. Es war eine sehr komische Atmosphäre. Auf der einen Seite Hysterie, an anderen Plätzen haben die Leute wiederum gar nicht mitbekommen, was passiert ist und in aller Ruhe ihren Kaffee getrunken. Das fand ich sehr unheimlich.

Das war für mich allgemein das Schlimmste. Zu wissen, was passiert ist, dann aber auch diese Ruhe zu sehen. Zudem waren da ja noch die frei rumlaufenden und bis unter die Zähne bewaffneten Täter, die theoretisch an jeder Ecke hätten stehen können.