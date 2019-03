Unter den Todesopfern des Attentats sind auch Flüchtlinge, die erst vor kurzem aus Ländern wie Syrien nach Neuseeland gekommen waren. Beim Besuch eines Flüchtlingsheims mit Muslimen sagte Ardern: "Neuseeland ist in Trauer vereint." Abermals sprach sie von einem "terroristischen Akt". Der Pazifikstaat mit knapp fünf Millionen Einwohnern war bislang von Terrorismus und Amokläufen weitgehend verschont geblieben.

Ardern kam auch mit Vertretern der muslimischen Gemeinschaft zusammen. Vermutet wird, dass es sich bei allen 49 Todesopfern um Muslime handelt. Mit etwa 50'000 Gläubigen - darunter viele Einwanderer aus Staaten wie Pakistan und Bangladesch - sind Muslime in Neuseeland eine Minderheit.

Einen Tag nach der Terror-Attacke machte sie sich vor Ort ein Bild von der Lage. Insgesamt 39 Menschen lagen noch mit Schusswunden in verschiedenen Spitälern der neuseeländischen Grossstadt. Elf davon befanden sich in Intensivbehandlung.

Der mutmassliche Täter, ein seit mehreren Jahren in Neuseeland lebender Australier, hatte einen Waffenschein. Er war auch Mitglied in einem Schützenverein.

In dem Pazifikstaat darf man bislang nach einer Überprüfung durch die Behörden schon mit 16 Jahren Waffen besitzen. Dazu benötigt man einen Waffenschein, muss die Waffen aber nicht alle einzeln anmelden.

Als Konsequenz aus dem Anschlag verschärft die neuseeländische Regierung das Waffenrecht. "Unsere Waffengesetze werden sich ändern", kündigte Ardern an.

Verdächtiger vor Gericht

Dem 28-Jährigen wird vielfacher Mord zur Last gelegt. Er sitzt nun in einem Untersuchungsgefängnis. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen scheint er die Schüsse in den Moscheen alleine abgefeuert zu haben.

Zum Gerichtstermin wurde der mutmassliche Täter in Handschellen und weisser Häftlingskleidung vorgeführt. Dabei zeigte er das "Okay"-Zeichen in die Kameras, wie es in der englischsprachigen Welt verbreitet ist: Daumen und Zeigefinger zusammengehalten, die anderen Finger abgespreizt.

Nach neuseeländischen Medienberichten äusserte er sich zu den Vorwürfen nicht. Am 5. April soll es den nächsten Gerichtstermin geben.