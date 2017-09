Auf die Frage, ob Deutschland ernsthaft eine Rolle als Mittler infrage kommt, deutete Gabriel an, dass Deutschland helfen könne. Sein Land habe «Zugang zu Personen in Nordkorea». Tatsächlich unterhält Deutschland als eines der wenigen westlichen Länder eine Botschaft in Pjöngjang, ein Relikt aus DDR-Zeiten. Bis vor kurzem sind auch regelmässig deutsche Parlamentarier nach Nordkorea gereist. Das Regime in Pjöngjang wiederum könnte die Deutschen als ehrliche Mittler betrachten. Deutschland hege in der Region keine eigenen Interessen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bereits vergangene Woche in einem Interview angeboten, dass die Bundesregierung in dem Konflikt vermitteln könnte.

Was lief in Montreux?

Auch die Schweiz hat sich schon als Vermittlerin angeboten, wie Bundespräsidentin Doris Leuthard Anfang Monat erklärte. Es sei «nun wirklich Zeit, sich an den Tisch zu setzen». Die chinesische Regierung begrüsste das Angebot. «Alle Ideen und Anregungen, die die Spannungen und Konflikte lindern und zu einer Lösung der Atomfrage auf der koreanischen Halbinsel beitragen, seien willkommen», erklärte der Sprecher des chinesischen Aussenministeriums Geng Shuang.

Laut japanischen Medienberichten kam es letzte Woche in einem Nobelhotel in Montreux bereits zu einer «vorsichtigen Annäherung» zwischen Vertretern Nordkoreas und der USA. Allerdings in Form eines ehemals für Ostasien zuständigen Unterabteilungsleiters im US-Aussenministerium. Und Nordkorea soll am sogenannten Zermatt Roundtable-Gipfel am Genfersee mit dem für Nordamerika zuständigen Generaldirektor im Aussenministerium vertreten gewesen sein. «Das Ziel des Treffens war es, offene, informelle und substanzielle Diskussionen der Teilnehmer zur aktuellen Sicherheitslage im Nordpazifik und Wege zur Förderung der Stabilität in der Region zu ermöglichen», zitierte das EDA auf Anfrage des «Blick» aus einer Medienmitteilung des Treffens. Genauer wollte sich das Aussendepartement nicht dazu äussern.

«Stille Diplomatie angesagt»

Das Engagement der Schweiz im Korea-Konflikt hat eine lange Tradition. Seit dem Ende des Korea-Kriegs vor über 60 Jahren sind an der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea Schweizer Truppen im Einsatz. Sie überwachen den Waffenstillstand zwischen den beiden verfeindeten Staaten.

Nebst der Schweiz hat auch Norwegen bereits angekündigt, bei der Vermittlung zwischen Nordkorea und den USA Hand zu bieten. Allen guten Angeboten – inklusive seinem – zum Trotz dämpfte der deutsche Aussenminister Sigmar Gabriel am Wochenende in Peking zugleich die Erwartungen und mahnte: «Jetzt ist erst einmal stille Diplomatie angesagt.»