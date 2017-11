Gouverneur Cuomo sagte dem Fernsehsender CNN, der Mann sei mit dem IS "verknüpft" gewesen. Der 29-Jährige hatte am Dienstag im Stadtteil Manhattan bei einer Kollisionsfahrt mit einem Kleintransporter acht Menschen getötet und mindestens elf weitere verletzt.

Laut US-Medienberichten hinterliess er in seinem Fahrzeug eine geschriebene Botschaft, in der er sich zum IS bekannte. Auch sei im Pickup-Truck eine Fahne der Miliz gefunden worden, berichtete die "New York Post".

Berichten zufolge kam der Mann 2011 in die USA und lebte in Tampa im Bundesstaat Florida. Zuletzt habe er sich im Bundesstaat New Jersey bei New York aufgehalten, wo der Kleinlaster gemietet worden sei.