Das Quartier Sham Shui Po

Guide Olivia zeigt auf einer Foodie-Führung im Quartier Sham Shui Po, wie die Hongkonger diese englische Tradition für sich umgesetzt haben. Sham Shui Po auf Hongkong Island ist eines der ärmsten Quartiere der Stadt. Europäische Gesichter sind in den Strassen kaum zu sehen, erregen aber kein Aufsehen. Olivia führt die Gruppe in ein Restaurant, dessen Wände, Stühle und Tische in Mintgrün lackiert sind. Statt in edlem Porzellan wird der Tee hier in dickwandigen Tassen des niederländischen Milchproduzenten Black & White serviert. Jeder Gast hat eine andere Tasse vor sich stehen, sie sind ein begehrtes Sammlergut. Tee aus Indien wird bevorzugt und im Verhältnis 7:3 mit Milch zu einem dickflüssigen Getränk angerührt. «Hong Kong Milk Tea» heisst die beliebte Adaption des englischen Klassikers. Der Besitzer des Lokals führt vor, wie er Milch und Tee mischt. Er scheint ein leidenschaftlicher Sammler zu sein, auch sein T-Shirt ist mit einem Black&White-Motiv bedruckt.

Wie bei der Kondensmilch aus Europa und dem Tee aus Indien vermischen sich auch in der restlichen Stadt die verschiedenen Einflüsse; zum Beispiel von Tradition und Moderne. Im buddhistischen Chi-Lin-Nonnenkloster auf Kowloon, dem Festlandteil von Hongkong, spazieren schwarz gewandete Nonnen durch den Garten. Eine Enklave mit Teich, roter Brücke und goldenem Turm, umgeben von Hochhäusern. Auffällig sind in der ganzen Stadt Löcher in vielen Gebäuden. Manche nur ein paar Fenster breit, bei einem Gebäude fehlt ein gewaltiger Teil. Die Löcher sind für die Drachen. Sie leben dem Volksglauben nach in den Bergen und fliegen regelmässig ans Wasser, wobei sie positive Energie mit sich führen. Wenn die von Spezialisten berechnete Idealfluglinie durch ein Gebäude führt, wird ein Tor ausgespart. Der Platzmangel kann noch so gross sein, Feng Shui ist wichtiger. Sämtliche Neubauten sind nach den Prinzipien dieser Lehre ausgerichtet. Nur wenn die Energie richtig fliessen kann, sind Wachstum und Zufriedenheit garantiert.

Eine Insel, die wächst

Auch den von den Engländern eingeführten French Toast, eine Art Fotzelschnitte, haben die Chinesen übernommen: Ein dickes Stück Toast, von der Butter triefend, in der es gebraten wurde, übergossen mit reichlich Ahornsirup. Auf dem nächsten Stopp der Tour müssen die Reisenden nicht nur mit Bedenken bezüglich der Linie kämpfen. Das Restaurant ist spezialisiert auf Schlangen. «Schlange ist sehr gut für das Wohlbefinden», sagt Olivia. «Besonders im Winter.» In einem raumhohen Holzschrank mit über 20 Schubladen wartet das Mittagessen von morgen, gesichert mit Vorhängeschlössern. Einer gelbweissen gemusterten Schlange bleibt dieses Schicksal erspart, sie wurde zum Haustier erkoren. Die Gäste können wählen: Schlange essen oder streicheln.

Hongkong ist eine wachsende Insel. Das Wasser wird stetig weiter zurückgedrängt. Mit Landgewinnung entstehen überall neue Quartiere. Oder es werden Wolkenkratzer in die Hügel gestellt. Das Ausmass dieser immer grösser werdenden Grossstadt-Scholle ist aus der Höhe am besten sichtbar. Eine Alternative zum Aussichtsberg Victoria Peak ist die Bowen Road. Benannt nach dem neunten Gouverneur der Stadt, führt sie vier Kilometer lang auf halber Höhe durch die Berge. Während tropische Pflanzen und Vögel Urwaldstimmung vorgaukeln, kann man hier Auge in Auge mit den Wolkenkratzern joggen oder spazieren. Wie das äusserliche Erscheinungsbild der Stadt ist auch die Bevölkerung im Umbruch. Die Hongkonger identifizieren sich weder als britisch noch als chinesisch. Sie sind Hongkonger.

Invasion der Festlandchinesen

Derweil strömen reiche Festlandchinesen auf die Insel, investieren grosse Summen und bringen ihre Sprache, das Mandarin, mit. Geld ist den neureichen Chinesen nicht anzusehen, der Mann in den Plastiklatschen am Frühstückstisch im Fünfsternehotel könnte einen neuen Wolkenkratzer in Auftrag gegeben haben. Die Hongkonger betrachten diese Entwicklung misstrauisch.

In Sham Shui Po gibt es Läden, die von gefälschten Legos bis zur Luftmatratze alles führen, das aus Plastik geformt werden kann. Beim nächsten Foodie-Stopp ist Platz wie überall hier Mangelware, das Lokal ist ein Soja-Verarbeitungsbetrieb, Restaurant und Verkaufsladen in einem. Die Inhaber schlafen im Obergeschoss auf der Galerie. Tofu ist ein fester Bestandteil der asiatischen Küche, wie in der Schweizer «Chäsi» zeigen die Kunden mit den Händen, wie gross das Stück vom Tofu-Block sein soll.

Es riecht säuerlich, zwischen den Arbeitern sitzen die Gäste an kleinen Tischen und zerkleinern mit Stäbchen frittierten Tofu und trinken gesüsste Sojamilch. Zum Dessert gibt es schwarzen Sesamkuchen. Zwei Ventilatoren wälzen die feuchte Luft. Schwitzen ist in Hongkong für Arme. In den luxuriösen Shoppingcentern und Restaurants der besseren Viertel wird die Luft gnadenlos runtergekühlt.

Hongkong ist Asien für Anfänger, sauber und sicher. Ob für einen Zwischenstopp oder als Hauptreiseziel. Und zurückkommen lohnt, da hier nichts auf Dauer ist. Wo heute das Wasser ans Ufer kommt, könnte auf neugewonnenem Land bald der nächste Wolkenkratzer stehen. Und in Sham Shui Po könnte der Milk Tea in einer neuen Sammeltasse serviert werden.