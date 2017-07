Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur aus Saudi-Arabien SPA am Montag unter Berufung auf eine gemeinsame Erklärung der Staaten.

Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate werfen Katar die Unterstützung von Terroristen vor und haben ihre diplomatischen sowie wirtschaftlichen Beziehungen zu dem Emirat gekappt. Sie legten zudem 13 Forderungen vor, die Katar bis Sonntag erfüllen sollte. Darunter sind die Schliessung des TV-Senders Al-Dschasira, die Reduzierung der Beziehungen zu Iran und die Aufgabe einer türkischen Militärbasis in Katar.

Katars Aussenminister hatte am Wochenende erklärt, die Regierung seines Landes werde die Forderungen zurückweisen. Katar bezeichnete die Vorwürfe der Staatengruppe als unbegründet und die Bedingungen seien teilweise unerfüllbar.

Antwort am Montag

Katar teilte ausserdem am Sonntagabend mit, am Montag offiziell auf die ultimative Forderungsliste seiner Gegner reagieren zu wollen. Die offizielle Reaktion des katarischen Emirs Scheich Tamim bin Hamad al-Thani werde am Montagmorgen dem als Vermittler tätigen Emir von Kuwait, Scheich Sabah al-Ahmed al-Sabah, übermittelt, teilten die Behörden in Doha mit.

Die internationalen Vermittlungsbemühungen in dem Konflikt erreichten nunmehr auch Europa. So brach der deutsche Aussenminister Sigmar Gabriel in der Nacht zu einer Reise in die Golfregion auf und äusserte sich vor seinem Abflug besorgt über die Auseinandersetzung zwischen Saudi-Arabien und Katar. Er rief die beteiligten Staaten zur Gesprächsbereitschaft auf. "Was es jetzt braucht, ist ein ernsthafter Dialog zwischen den Beteiligten, um konstruktive Lösungsansätze durch Verhandlungen zu entwickeln", sagte Gabriel.

Er werde Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate am Montag besuchen. Zudem plane er, nach Katar und Kuwait zu reisen.