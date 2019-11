Angreifer von London war wegen Terrorismus verurteilter Ex-Häftling

Der 28-Jährige sei 2012 verurteilt und im Dezember 2018 unter Auflagen aus der Haft entlassen worden, teilte der Chef der britischen Anti-Terror-Polizei, Neil Basu, in der Nacht zu Samstag mit.

Er sei aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem er zugestimmt habe, eine elektronische Fussfessel zu tragen, berichtete die "Times" am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise. Der Mann hatte Verbindungen zu "islamistischen terroristischen Vereinigungen", berichtete die britische Nachrichtenagentur Press Association (PA).

Der britische Premierminister Boris Johnson sagte, es sei "ein Fehler, schweren und gewalttätigen Kriminellen zu erlauben, vorzeitig aus dem Gefängnis zu kommen. Es ist sehr wichtig, dass wir solche Gepflogenheiten hinter uns lassen und dass wir die angemessenen Strafen für gefährliche Kriminelle durchsetzen, besonders für Terroristen."

Angreifer lebte in Mittelengland

Der Angreifer lebte offenbar in der Grafschaft Staffordshire in Mittelengland. Dort gab es nach Angaben von Basu Durchsuchungen. Der Mann, der eine Sprengstoffattrappe trug, war nach dem Angriff am Nachmittag auf der London Bridge von Passanten überwältigt und von der Polizei erschossen worden. Bei dem Angriff auf der Themse-Brücke wurden drei weitere Menschen verletzt. Die Behörden stufen den Vorfall als Terrorismus ein. Johnson berief am Abend eine Krisensitzung des Sicherheitskomitees seiner Regierung ein.

Der Messerangriff erschütterte die britische Hauptstadt knapp zwei Wochen vor der vorgezogenen Parlamentswahl. Im Wahlkampf spielt auch die Sicherheitspolitik eine Rolle. Sowohl die konservativen Tories von Johnson als auch die oppositionelle Labour-Partei haben versprochen, die Polizei um mindestens 20'000 Sicherheitskräfte aufzustocken.

Der Angriff weckte auch Erinnerungen an den Anschlag vom 3. Juni 2017, als drei Attentäter auf der London Bridge mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast waren und anschliessend im angrenzenden Ausgehviertel rund um den Borough Market wahllos auf Menschen eingestochen hatten. Acht Menschen starben, 48 weitere wurden verletzt. Die Polizei erschoss die drei Attentäter.