Auf der Strecke blieben die Argumente, Fakten und Sachthemen. Pariser Medien zählten in der Debatte 19 verdrehte Tatsachen, wenn nicht Lügen. Die meisten gingen auf das Konto Le Pens. So etwa, wenn sie den früheren Wirtschaftsminister für Entscheide vor seinem Mandatsbeginn verantwortlich machte, oder wenn sie den «Ecu» als frühere EU-Einheitswährung wie den Euro hinstellte.

Auch Macron nahm es mit der Wahrheit nicht immer genau. Aber er wirkte trotzdem bedeutend seriöser und besser informiert. Das zahlte sich aus: In einer Umfrage bezeichneten ihn 63 Prozent der befragten Franzosen als Sieger des TV-Duells; nur 34 Prozent sprachen den Sieg Le Pen zu.

Das ist für Macron das Wesentliche. Vor dem zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag bleibt er mit einem Stimmenverhältnis von rund 60 zu 40 vor Le Pen. Dennoch geht er auch nicht als strahlender Sieger aus dem so unpräsidialen Schlagabtausch hervor.

Sichtlich bemüht, sich nicht unterkriegen zu lassen, erwies er sich als wenig souverän, auf jeden Fall als unfähig, den Sturmangriff der Gegnerin in Ruhe zu parieren. Dabei hatte schon der Präzedenzfall von 2007 gezeigt, dass selbst eine gewiefte Angreiferin wie Ségolène Royal am Schluss als Verliererin dasteht, wenn sich ihr Gegenüber – damals Sarkozy – in perfekter Selbstkontrolle zurücknimmt und eine präsidiale Aura gibt.

Gefragt sind Rhetoriker

Le Pen verfolgte offensichtlich die Strategie des Kandidaten und späteren US-Präsidenten Donald Trump, den Gegner per aggressivem Dauerbeschuss zu destabilisieren. Doch Frankreich ist nicht die USA: In den Pariser TV-Duellen werden die Kandidaten vor allem darauf getestet, ob sie «präsidiabel» sind, also für die hohe Funktion des Staatschef geeignet.

Gefragt sind nicht billige Maulhelden, sondern schlagfertige Rhetoriker. Sie sollen gewiss auch ein bühnenreifes Spektakel bieten, aber nicht mit Boxhandschuhen, sondern mit scharfer Zunge und intelligenten Voten antreten, die zugleich auch Auskunft über das Wahlprogramm bieten.

Macrons und Le Pens Schlagabtausch wirkte in keiner Hinsicht erhellend, auch nicht in zentralen Fragen wie dem EU-Kurs. Klar wurde nur, wie tief der Graben zwischen den sozialliberalen Proeuropäern und globalisierungskritischen EU-Gegnern geworden ist – und wie die politische Kultur dazwischen aufgerieben wird.

Die TV-Debatte in voller Länge können Sie hier nachschauen: