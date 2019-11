Am Mittwoch starten die Trump-Impeachment-Anhörungen: 7 Dinge, die Sie darüber wissen müssen

1. Wie alles begann

Am 24. September hat Nancy Pelosi, die Mehrheitsführerin der Demokraten im Abgeordnetenhaus, eine Pressekonferenz abgehalten. Dabei verkündete sie, dass die Demokraten beschlossen hätten, ein Impeachment-Verfahren gegen Präsident Donald Trump einzuleiten.

Zuvor war bekannt geworden, dass ein unbekannter Whistleblower die zuständigen Behörden über ein Telefongespräch zwischen Trump und dessen ukrainischem Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj informiert habe.

In diesem Telefongespräch – es fand am 25. Juli statt – habe Präsident Trump Selenskyj erklärt, die Ukraine erhalte nur dann die dringend benötigte Militärhilfe in der Höhe von 391 Millionen Dollar, wenn sie eine Untersuchung gegen Hunter Biden, den Sohn von Joe Biden, einleite.

Ferner müsse untersucht werden, ob die Hackerangriffe im Wahlkampf 2016 nicht aus Russland, sondern aus der Ukraine erfolgt seien.

Präsident Trump hat daraufhin eine Zusammenfassung dieses Telefongesprächs veröffentlichen lassen. Er spricht dabei von einem «perfekten Gespräch», das seine Unschuld beweise.

Seine Gegner hingegen sehen in dieser Zusammenfassung den Beweis, dass Trump tatsächlich ein Quidproquo gefordert und der Whistleblower Recht gehabt hat.

Selenskyj spricht in diesem Gespräch von Panzerabwehr-Raketen, welche die Ukraine gerne kaufen würde. Trump signalisiert Bereitschaft, stellt jedoch Vorbedingungen: «Wir möchten Sie aber um einen Gefallen bitten.» Dann folgen die Forderungen nach den genannten Untersuchungen.