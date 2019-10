Die Jubiläumsausgabe des Friedensnobelpreises geht an den äthiopischen Premier Abiy Ahmed Ali für seine Leistung im Friedensprozess. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

Der 43-jährige Premierminister Ahmed gilt als Hoffnungsträger am sonst so am krisengebeutelten Horn von Afrika und hat nach einem jahrzehntelangen Krieg ein Friedensabkommen mit dem Nachbarstaat Eritrea geschlossen und in Äthiopien einen demokratischen Reformprozess in Gang gesetzt. Auch dem Sudan hat er zu einem politischen Wandel verholfen, der wohl in die Geschichtsbücher eingehen wird.

Der Moment als Abiy Ahmed Ali den Friedensnobelpreis erhält: