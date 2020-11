5 Jahre nach dem Bataclan-Anschlag in Paris: Wie sich das Profil der Attentäter seither verändert hat

130 Todesopfer, 410 Verletzte und eine in ihren Grundfesten erschütterte Nation: Das war die furchtbare Bilanz des «13 novembre», als Paris von einem dreifachen Terrorangriff heimgesucht wurde. Vor dem Stade de France jagten sich Selbstmordattentäter in die Luft, weil sie – zum Glück – nicht zum Freundschaftsspiel Frankreich-Deutschland zugelassen wurden; drei andere erschossen auf Bistroterrassen des Bastille-Viertels 39 Gäste. Dann folgte, als apokalyptische Vision des modernen Terrorismus gegen hilflose Zivilisten, das Blutbad im «Bataclan».

Die «Eagles of Death Metal» spielten gerade vor 1500 Fans, als ein vermummtes Trio in den Konzernsaal eindrang und mit Kalaschnikows in die Menge schoss, um alsbald gezielt Einzelpersonen zu exekutieren. 17 Minuten lang dauerte der blanke Horror. Draussen waren ein paar Soldaten rasch zur Stelle, doch sie erhielten Weisung, nichts zu unternehmen.

Nur ein mutiger Polizeikommissar wagte sich mit seinem Chauffeur in den Saal. Er streckte einen Attentäter nieder, der gerade auf einen vor ihm knieenden Konzertbesucher anlegte. Die zwei anderen Terroristen stellten darauf das Töten ein und verbarrikadierten sich mit Geiseln in einem Nebenraum. Nach Mitternacht wurden sie von Elitepolizisten neutralisiert, ohne dass ein weiteres Opfer zu beklagen war.

Ferngesteuert aus einer syrischen Islamistenhochburg

Aus Syrien übernahm die Medienagentur Amak der Terrormiliz IS die Verantwortung für den Anschlag gegen Paris, die angebliche «Stadt der Abscheu und Perversion».

Die Ermittlungen zeigten rasch, dass die Operation aus der syrischen Islamistenhochburg Rakka ferngesteuert war. Der Chefkoordinator Abdelhamid Abaaoud hatte seine Instruktionen am Tatabend via Handy aus Brüssel erteilt.

Erschreckend war für die Franzosen, dass die Terroristen aus dem Inneren stammten, aus Frankreich und Belgien, wo sie ein teils ganz gewöhnliches Leben geführt hatten. Zum Beispiel Samy Amimour, der im Bataclan Musikfans eiskalt per Kopfschuss hingerichtet hatte: Der Franko-Algerier war im Pariser Vorort Drancy in einer verwestlichten Familie aufgewachsen, galt als schüchtern und sportlich und hatte einen guten Job als Buschauffeur. Als er mit Salafisten in Kontakt kam, zog er eine Djellabah an und reiste nach Syrien in den Jihad.