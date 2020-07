10 Millionen Kinder könnten wegen Corona-Folgen für immer der Schule fernbleiben

Wirtschaft, Tourismus und Arbeitsplätze: Das sind in vielen Staaten die Hauptsorgen nach der Corona-Pandemie und den Folgen des Lockdowns. Doch nebst all der finanziellen und wirtschaftlichen Folgen, der Menschen die arbeitslos wurden und der grossen Schuldenberge, die sich in vielen Staaten anhäufen, gibt es ein weiteres Problem, das kaum die nötige Beachtung erhält: Der wohl grösste Bildungs-Notstand in der Geschichte.

Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise konnten im März und April rund 1.6 Milliarden Kinder nicht mehr zur Schule gehen. Das entspricht 91 Prozent aller schulpflichtigen Kinder weltweit, wie aus einer Einschätzung der Kinderrechtsorganisation «Save the Children» hervor geht. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wurde die Schulbildung für fast sämtliche Kinder der Welt eingeschränkt – mit teils dramatischen und lang anhaltenden Folgen für Kinder in den ärmsten Länder dieser Welt.

Denn während in Europa vielerorts der Schulbetrieb mittels Home-Schooling fortgesetzt wurde und Kinder in den letzten Wochen wieder in die Klassenzimmer zurückkehren durften, zeigt sich in ärmeren oder unstabilen Ländern eine teils besorgniserregende Entwicklung: Entweder wird der Schulbetrieb unbefristet ausgesetzt oder Kinder müssen Arbeit suchen, um das Überleben der Familie zu sichern. Und oftmals ist beides zusammen der Fall.

So beendete zum Beispiel Kenias Präsident Uhuru M. Kenyatta am 7. Juli zwar den Lockdown, doch der Schulbetrieb wird frühestens im kommenden Jahr wieder aufgenommen. Sämtliche Schüler müssen das Schuljahr voraussichtlich wiederholen. Doch viele Familien können es sich gar nicht leisten, ihre Kinder ein weiteres Jahr in die Schule zu schicken.

«Ich hätte gerne studiert um meine Träume verwirklichen zu können», erzählt Alyce, eine eigentlich angehende Tourismus-Studentin aus Nairobi. «Doch nun wissen wir nicht, wann die Schule überhaupt wieder weitergeht und ich muss schauen, dass ich arbeiten kann, damit ich und meine Familie überleben können, denn meine Eltern haben ihre Jobs verloren und Unterstützung bekommen wir keine.»

Fehlende Bildungsausgaben im Milliardenhöhe

Solche Schicksale und Entwicklungen betrachtet auch die Kinderrechtsorganisation «Save the Children» als kritisch und warnt vor einem globalen Bildungs-Notstand durch die Corona-Pandemie. Gerade in Staaten, welche schon zuvor instabil waren, bestehe nun das Risiko, dass wegen der Covid-Folgen rund 10 Millionen Schülerinnen und Schüler – eine ganze Generation an Kindern – nicht mehr zur Schule gehen könne.

Unter den am stärksten betroffenen Ländern befinden sich etwa Nigeria, Afghanistan, Pakistan, Senegal oder der Jemen, wo Kinder aufgrund der Schulschliessungen und wirtschaftlichen Probleme in Kinderarbeit oder Frühehen gezwungen werden und wohl nicht mehr in die Klassenzimmer zurückkehren können.

Staaten, in welchen das Risiko am höchsten ist, dass Kinder nicht mehr zur Schule zurückkehren können:

Risiko «extrem hoch»: Niger, Mali, Tschad, Liberia, Afghanistan, Guinea, Mauretanien, Jemen, Nigeria, Pakistan, Senegal, Elfenbeinküste, Sudan

Niger, Mali, Tschad, Liberia, Afghanistan, Guinea, Mauretanien, Jemen, Nigeria, Pakistan, Senegal, Elfenbeinküste, Sudan Risiko «hoch»: The Gambia, Tanzania, Angola, Äthiopien, Benin, Kongo-Kinshasa (DRC), Sierra Leone, Kamerun, Rwanda, Uganda, Burundi, Ghana

The Gambia, Tanzania, Angola, Äthiopien, Benin, Kongo-Kinshasa (DRC), Sierra Leone, Kamerun, Rwanda, Uganda, Burundi, Ghana Risiko «moderat»: Ghana, Togo, Sambia, Guatemala, Union der Komoren, Indien, Bangladesh, Kambodscha, Zimbabwe, Haiti, El Salvador, Namibia, Ägypten, Burma, Malawi, Tunesien

«Fast 10 Millionen Kinder, die nicht zur Schule zurückkehren – das ist ein Bildungsnotstand, wie es ihn noch nie gegeben hat», sagt Fabian Emmenegger, Mediensprecher von Save the Children Schweiz. Wegen der wirtschaftlichen Folgen, die alle Länder hart trifft und in Entwicklungsländern besonders einschneidende Auswirkungen haben, fehlen in den ärmsten Ländern im kommenden Jahr mindestens 72 Milliarden Franken (77 Milliarden Dollar) für Bildungsausgaben.