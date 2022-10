Essen und Volleyball: Schönenwerd hat einen Brocken am Netz

Volley Schönenwerd «Mein Job ist es, Volleyball zu spielen und zu essen»: Dank Trainer Johan Verstappen hat Schönenwerd einen kanadischen Brocken am Netz Die Saison startete Volley Schönenwerd mit einem neuen Ausländer-Trio. Einer von ihnen ist der 25-jährige Kanadier Samuel Taylor-Parks. Dass der Mittelblocker den Weg nach Schönenwerd gefunden hat, ist auch Trainer Verstappen zu danken. Michael Höchner Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Samuel Taylor-Parks spielt seit dieser Saison für Volley Schönenwerd. Bruno Kissling

Die Bezeichnung Brocken passt wie die Faust aufs Auge. Mit 2.04 m ist Samuel Taylor-Parks der grösste Spieler im Kader und gehört sicherlich zu Sorte der kräftig gebauten. Rotes Haar und Tattoos an den Armen komplettieren das Erscheinungsbild des bedacht wirkenden Kanadiers. Taylor-Parks lebt wie die anderen Ausländer des Teams, Mahela Indeewara und Jonathan Rodriguez, seit knapp zwei Monaten in Suhr AG und geniesst ein Leben als Volleyball-Profi.

Der Alltag des Blockers ist dabei nicht übermässig ausgelastet. Meistens stehen zwei Mannschaftstrainings (morgens und abends) sowie zusätzlichen individuellen Krafttrainingseinheiten auf dem Programm. «Es ist schön, mich nur auf die wenigen Dinge zu fokussieren die ich brauche. So kann ich meine Höchstleistungen erbringen», erklärt Taylor-Parks und führt aus: «Mein Job ist es Volleyball zu spielen und zu essen, damit ich besser Volleyball spielen kann».

Die Betoncoupearena ist das neue Zuhause des Kanadiers. Bruno Kissling

Volleyball ohne Ablenkungen

Doch nicht alle Kaderspieler haben genügend Zeit, um sich vollumfänglich auf den Sport fokussieren zu können. Für die meisten Schweizer Spieler im Kader gilt es die Herausforderungen von beruflichem bzw. schulischem Alltag und Spitzensport unter einen Hut zu bringen. Taylor-Parks ist alles andere als verwöhnt, weiss er doch selbst wie sich ein solcher Alltag anfühlt aus seiner Zeit in Kanada, wie er erzählt:

«Ich bin sehr beeindruckt davon, wie die Jungs schulisches und Volleyball auf die Reihe bringen. Am Ende des Tages bin ich müde und kann mir nicht mehr vorstellen dann noch zu lernen. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss.»

Bevor Taylor-Parks Volleyball-Profi wurde, studierte er in Kamloops Psychologie und Geschichte. Nebenbei spielte er für die Thompson River University Volleyball. In Kanada ist Universitäts-Volleyball die höchste Stufe, einen Profi- bzw. Spitzenbetrieb gibt es nicht. Viele Kanadier, die nicht in einer «Beer-League» (Plauschliga) weiterspielen wollen, zieht es ins Ausland. Beliebte Destinationen sind Asien, Südamerika und Europa. Für letzteres entschied sich dann auch Taylor-Parks.

Der Blocker spielte zuvor in Kanada, Schweden und Österreich. Bruno Kissling

Abenteuer Europa

Seinen Start ins europäische Volleyball unternahm der 25-Jährige in Schweden bei Södertelge VBK. Sein Trainer damals: Johan Verstappen. Nach nur einem zog es Taylor-Parks weiter nach Österreich zur Union Raiffeisen Waldviertel in Zwettl. Mit der Union gewann Taylor-Parks die österreichische Meisterschaft und den Cup.

Bereits früh stand aber fest, dass der Aufenthalt in Niederösterreich nur von kurzer Dauer sein wird. Grund dafür war ein überzeugendes Angebot aus Schönenwerd und ein Trainer, der alles ins Rollen gebracht hat.

«Verstappen kam auf mich zu und hat gefragt, ob ich für Schönenwerd spielen möchte. Ich war von Anfang an interessiert, da ich wusste, dass die Liga ziemlich stark ist», sagt Taylor-Parks. So arbeiten die beiden nach der Saison 20/21 wieder zusammen, dieses Mal nur auf einem höheren Niveau. «Ich habe gerne mit ihm in Schweden gearbeitet, er ist sehr direkt und kommt immer gleich zum Punkt», erzählt der Kanadier.

Alter Trainer im neuen Club

Verstappen ist ein überaus involvierter und engagierter Trainer, wie Taylor-Parks ausführt. Der Niederländer legt dabei einen grossen Fokus auf die grundlegende Technik, welche vor allem in den Morgentrainings verbessert angeschaut wird. Ausserhalb des Volleyballs ist er sehr entspannt und hat immer einen lustigen Spruch auf Lager. «Er kreiert eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Es ist ein Vergnügen wieder mit ihm zu arbeiten», schwärmt der Schöni-Neuzugang.

Mit Taylor-Parks verfügt das Team über einen breitgebauten Spieler, der seinen Job zuverlässig erfüllt. Als Mittelblocker bremst der Kanadier die gegnerische Offensive aus und punktet bei der richtigen Gelegenheit auch selbst. Ob es sich für den Mann aus British Colombia auch bei Schönenwerd nur um einen Ein-Jahres-Aufenthalt handelt, steht noch nicht fest. Sein Vertrag läuft Ende Saison aus. Zumindest abgeneigt ist Taylor-parks nicht.

«Ich bin offen dafür in der Schweiz zu bleiben. Wieso sollte ich weiterhin wechseln, wenn ich mich glücklich fühle an einem Ort?»

Volley-Trainer Johan Verstappen war bereits in Schweden Arbeitskollege von Taylor-Parks. Bruno Kissling

Bis es aber so weit ist, steht noch der Grossteil der Saison an und Taylor-Parks muss mit konstant guten Leistungen auf dem Feld sein Können unter Beweis stellen. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag auswärts gegen den Lausanne UC um 17.30 Uhr.

