Verstärkungen Wie ein Quintett beim EHC Olten die Freude am Hockeyspielen wieder finden will Mit Larri Leeger, Janis Elsener, Livio Langenegger (alle SCL Tigers) sowie Mathias Joggi und Daniel Eigenmann (beide HC Ajoie) verstärkt ein Quintett aus der National League den EHC Olten in den Swiss-League-Playoffs. Für die fünf Spieler geht es nach einer von unzähligen Niederlagen geprägten Saison nun darum, in Olten wieder erfolgreiches Eishockey zu erleben - und ihren Beitrag dazu zu leisten. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Stand bereits im ersten Playoff-Duell gegen Sierre im Einsatz für den EHCO: Larri Leeger. Marc Schumacher / freshfocus

Der Modus in der National League bringt es mit sich: Für die Spieler der beiden abgeschlagenen Teams aus Langnau und Ajoie ging es eigentlich seit Januar um nichts mehr. Die Playoffs waren längst ausser Reichweite. Und einen Absteiger gibt’s heuer bekanntlich auch nicht. So tingelten die Akteure der beiden Klubs seit Wochen ohne Folgen von Niederlage zu Niederlage. Für einen Profisportler Tristesse pur.

Deshalb überrascht es nicht, dass die fünf Spieler, die im Hinblick auf die Swiss-League-Playoffs zum EHC Olten gewechselt sind, den nächsten Wochen voller Motivation und Tatendrang entgegenblicken. Zum Beispiel Larri Leeger, der Verteidiger der SCL Tigers. Der 35-Jährige sagt: «Mit der Zeit hatte man das Gefühl, man kämpft für nichts mehr. Ab einem gewissen Punkt ist es nur noch ein Job, den man erfüllen muss, aber kein Vergnügen mehr, sondern eher eine Belastung. Deshalb bin ich auch mega gerne hier nach Olten gekommen. Jeder spielt gerne um Titel.»

«Für uns ging es bald einmal um nichts mehr»

Fast noch schlimmer als in Langnau war die Situation in Pruntrut, beim Aufsteiger HC Ajoie. Der sportliche Kriechgang gipfelte in einer 18 Spiele dauernden Niederlagenserie. Mitten drin Daniel Eigenmann, der im Sommer 2020 von Olten in den Kanton Jura gewechselt hat. «Als wir in diesen Negativstrudel gerieten, war das mental schon sehr schwierig. Irgendwann funktioniert nichts mehr. Und dann ging es ja für uns bald einmal um nichts mehr. Wir mussten quasi nur noch die Saison fertig spielen. Deshalb ist für mich der grosse positive Aspekt dieses Wechsels, dass ich mit dem EHCO sportlich wieder gefordert bin, dass ich in den Playoffs mitspielen kann.»

Daniel Eigenmann (r.) im Dress von Ajoie im Duell gegen Berns Kaspars Daugavins. Peter Schneider / KEYSTONE

Etwas pragmatischer sieht Mathias Joggi, der zweite Oltner Verstärkungsspieler aus den Reihen des HC Ajoie die ganze Situation. «Für mich war es ein Privileg, dass ich im Alter von 36 Jahren nochmal in der National League mitspielen durfte. Das ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich dankbar. Deshalb bin ich auch jeden Tag mit einem Lachen im Gesicht in die Eishalle gekommen». Auch die zahlreichen Niederlagen waren für ihn letztlich ein kleines Übel:

«Klar war es bitter. Aber wenn man sieht, was derzeit alles passiert auf dieser Welt, gibt es Schlimmeres.»

Diese wohltuende Gelassenheit ist einer der Gründe, weshalb EHCO-Headcoach Lars Leuenberger und Sportchef Marc Grieder sich die Dienste des Ajoie-Routiniers sichern wollten. Joggi sagt über seinen Rucksack, den er in die Waagschale werfen kann: «Ich kann mit meiner Erfahrung der Mannschaft sicher helfen. Ich stehe im richtigen Moment am richtigen Ort, weiss in den wichtigen Situationen, um was es geht.» Zur Erinnerung: Mathias Joggi ist amtierender Aufstiegstorschütze. Im vergangenen Frühling war er es, der den HC Ajoie mit seinem Siegtreffer im sechsten Finalspiel gegen Kloten den Aufstieg in die National League bescherte. «Wer weiss, vielleicht kann ich dieses Kunststück in Olten ja wiederholen», sagt er verschmitzt lächelnd. Um

Matthias Joggi (l.) mit Ajoie im Duell gegen den Berner Cody Goloubef. Jonathan Vallat/Freshfocus

Das Zittern um Janis Elsener

Janis Elsener, den zweiten Verteidiger, der von den SCL Tigers für die Playoffs zum EHCO stösst, gab es am Montag noch gewisse Unsicherheiten. Am Vormittag stand der 24-Jährige bereits in Olten auf dem Eis und trainierte mit den Spielern, die im ersten Playoff-Spiel am Sonntag nicht im Einsatz gestanden waren. Trotzdem war Marc Grieder unsicher, ob Elsener am Abend nicht trotzdem plötzlich noch in Langnau im Aufgebot stehen würde. Das hätte seine Teilnahme an den Swiss-League-Playoffs verunmöglicht. Doch um 18 Uhr war klar: Elsener spielt nicht. Er gehört damit in den kommenden Wochen zum EHCO-Kader. Wie sein Klubkollege Livio Langenegger. Noch ist offen, welche Spieler des Quintetts heute Abend (19.45 Uhr) in Sierre zum Einsatz kommen.

Kommentar Alles für den Erfolg Der EHC Olten geht mit grossen Ambitionen in die Swiss-League-Playoffs. Man will nichts unversucht lassen, im Kampf um den Titel (und um den Aufstieg) ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Entsprechend setzt die sportliche Leitung des EHCO um Sportchef Marc Grieder und Headcoach Lars Leuenberger alles daran, unter den bestmöglichen Voraussetzungen durch die entscheidende Meisterschaftsphase zu kommen. Vor diesem Hintergrund ist es logisch und nachvollziehbar, dass sich die Oltner mit fünf B-Lizenzspielern aus der National League verstärkt haben. Die Kritiker werden nun «Wettbewerbsverzerrung!» schreien. Aber es ist eben auch so: Der EHCO nutzt nur die Gelegenheiten, die das Wettbewerbsreglement, welches die Klubs selber abgesegnet haben, bietet. Ist es hart für die Spieler, die die ganze Qualifikation die Knochen hingehalten haben und nun möglicherweise auf der Tribüne landen? Ja. Aber auf der Suche nach dem Erfolg haben Sentimentalitäten keinen Platz mehr.

