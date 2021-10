Der EHC Olten und die Sorgen vor dem Spiel bei der EVZ Academy.

Verletzungspech Ein Ausfall nach dem anderen: Weshalb das Eis immer dünner wird für den EHC Olten Mit fünf verletzten und einem gesperrten Spieler hat EHCO-Headcoach Lars Leuenberger keinen personellen Spielraum mehr. Trotzdem wären beim Gastspiel am Sonntag bei Schlusslicht EVZ Academy für Leader Olten alles andere als drei Punkte eine Enttäuschung. Derweilen versucht sich ein Trainingsgast für höhere Aufgaben zu empfehlen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lars Leuenberger hatte wenig Freude an dem, was am Mittwoch im Spiel gegen die Ticino Rockets sah.

Michela Locatelli / freshfocus

Gesagt, getan: EHC-Olten-Headcoach Lars Leuenberger scheuchte seine Spieler am Freitag, wie am Mittwoch nach dem mühseligen 2:1-Sieg in Biasca gegen die Ticino Rockets angekündigt, eine Stunde lang energisch übers Eis. Seine Message war klar: Der Auftritt im Tessin war ungenügend. Die Leistungskurve, trotz der drei Punkte, die man mitnehmen konnte, auf dem absteigenden Ast.

Leuenberger versucht, der negativen Tendenz proaktiv entgegenzuwirken. Doch das ist einfacher gesagt, als getan. Am Freitag tummelten sich noch genau 20 Feldspieler und 2 Goalies im Kleinholz. Für das Meisterschaftsspiel gegen die Zug Academy am morgigen Sonntag (Spielbeginn 15.45 Uhr) stehen dem Oltner Trainer sehr wahrscheinlich exakt zwölf Stürmer und sechs Verteidiger zur Verfügung - die Minimalbesetzung. Offen ist, ob Silvan Wyss, der in Biasca am Mittwoch einen ungeahndeten Check gegen den Kopf kassierte, bereits wieder einsatzfähig ist. Das dürfte sich erst am Spieltag entscheiden. Gut möglich aber, dass man beim EHCO nichts riskiert und Wyss bis zum nächsten Heimspiel gegen Thurgau (Freitag) pausieren lässt.

Silvan Wyss musste nach einem Check gegen den Kopf benommen vom Eis geführt werden. Michela Locatelli / freshfocus

Heughebaert fällt mindestens sechs Wochen aus

Schlechte News gabs vom anderen Oltner Spieler, der die Partie im Tessin nicht beenden konnte: Stephane Heughebaert hatte sich am Knie verletzt. Erste Untersuchungen ergaben, dass der Verteidiger mindestens sechs Wochen ausfallen wird. Da in Zug auch noch Dan Weisskopf fehlen wird – er wurde vom Einzelrichter für einen Bandencheck für ein Spiel gesperrt – hat Lars Leuenberger noch genau sechs Verteidiger zur Verfügung. Das heisst, dass Nico Gurtner in Zug zu seinem ersten Einsatz kommen wird. Er wird zusammen mit Jens Nater, der bisher mehrheitlich als siebter Verteidiger zu Kurzeinsätzen kam, das dritte Back-Paar bilden wird.

Stephane Heughebaert fiel in Biasca am Mittwoch im Verlauf des ersten Drittels aus. Michela Locatelli / freshfocus

Im Sturm wird es ebenfalls zu einigen Rochaden kommen. Von den bisherigen Angriff-Trios bleibt nur die Paradelinie intakt. Den Rest liess Lars Leuenberger quasi durch den Mixer. Lukas Lhotak wird neu an der Seite von Dominic Forget und von Jan Mosimann in der zweiten Linie auflaufen. Dafür wurde Adam Hasani in den dritten Block neben Dominic Weder und Cyril Oehen versetzt. Die vierte Sturmreihe dürften Jerome Portmann, Robin Schwab und Devin Muller bilden – falls Wyss ausfällt.

Suche nach Alternativen gestaltet sich schwierig

Michael Lüdi ZVG

Personell befindet sich der EHC Olten also noch mindestens einen Monat lang auf ganz dünnem Eis. Die Suche von Sportchef Marc Grieder nach möglichen Alternativen gestaltet sich schwierig. Und zwar vor allem deshalb, weil auch die meisten National-League-Teams derzeit von massiven Verletzungssorgen geplagt werden. Sprich: Momentan hat kaum ein Klub den Spielraum, überzähliges Personal zum Sammeln von Spielpraxis in die Swiss League zu schicken. Deshalb sucht Grieder eine Stufe weiter unten und hat mit Michael Lüdi einen Spieler von Oltens MySports-League-Partnerteam Huttwil für ein paar Probetrainings eingeladen. Am Freitag machte er bei seinem ersten Auftritt keine schlechte Figur. Ob er für Meisterschaftseinsätze beim EHCO infrage kommt, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.

Unabhängig von allen personellen Sorgen ist klar, dass der EHC Olten am Sonntag als Leader bei Schlusslicht EVZ Academy zum Siegen verdammt ist. Auch wenn die Formkurve zuletzt nach unten zeigte: Alles andere, als drei Punkte, wäre eine Blamage.