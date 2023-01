Unihockey 1. Liga Spitzenteam und die Hoffnung auf die Playoffs: So steht es um die beiden Solothurner 1. Liga Unihockeyteams Mittelland und Deitingen Die beiden Solothurner 1. Liga-Teams Unihockey Mittelland und TSV Unihockey Deitingen befinden sich aktuell in zwei unterschiedlichen Tabellenhälften. Während UM im Vergleich zu den letzten Jahren einen grossen Sprung macht und die Playoff-Qualifikation so gut wie sicher hat, zählt bei Deitingen jeder Punkt im Strichkampf. Michael Höchner Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unihockey Mittelland konnte beide Derbys gegen Deitingen in dieser Saison für sich entscheiden. Michael Wyss

Gemäss der Tabelle macht das höher klassierte Unihockey Mittelland den Anfang. Das Team aus Olten und Zofingen spielt seine bisher stärkste 1.-Liga-Saison seit dem Abstieg aus der NLB im Jahr 2017. Mit 37 Punkten steht Mittelland auf Tabellenrang drei und kann die Playoffs in der Agenda bereits eintragen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man mit mehr als 30 Punkten so gut wie sicher in die Finalrunde kommt.

Während die Mittelländer in den letzten Jahren immer um die Playoff-Plätze kämpfen mussten und bestenfalls im Mittelfeld der Liga klassiert waren, gehören sie in diesem Jahr zur Ligaspitze und dürfen sogar auf den Qualifikationssieg schielen. An erster Position liegt derzeit Unihockey Limmattal. Mittellands Rückstand beträgt momentan vier Punkte. Am 24. Januar steht der Spitzenkampf gegen Limmattal an.

Zunehmende Professionalisierung bei Mittelland

Der Grund für den Aufschwung bei Unihockey Mittelland ist die Professionalisierung der ersten Mannschaft. Massgeblich beteiligt am Umstrukturierungsprozess ist Spielertrainer Samuel Schneiter. Er bringt Erfahrung aus der NLA sowie Schweden mit und ist der Verantwortliche Mann an der Bande wie auch auf dem Spielfeld.

Zusammen mit Sportchef Cyril Müller versucht er den Spagat zwischen Breiten- und Leistungssport zu meistern. Letzterer kommt bei UM immer mehr in den Fokus. Zielorientierte Spieler sollen die Identität dieser Mannschaft auszeichnen. «Im Vergleich zur letzten Saison haben wir einen Cut gemacht. Die Spieler wurden vor die Wahl gestellt, ob sie den Aufwand noch betreiben wollen oder nicht», erklärt Schneiter.

Samuel Schneiter (m.) steht bei UM nicht nur auf dem Feld, sondern auch an der Bande. SZ

Gepaart mit weniger, aber intensiveren Trainingseinheiten und einem dominanten Spielstil, bei welchem die gegnerische Mannschaft stets unter Druckgesetzt wird, ist Unihockey Mittelland in dieser Saison in die Spitzengruppe der 1. Liga aufgestiegen und will sich dort auch behaupten. «Mit unserem Potenzial muss es das Ziel sein, in den nächsten zwei bis drei Jahren den Aufstieg in die NLB zu schaffen», so Schneiter. Nachdem UM in den letzten Jahren aber nie über das Viertelfinale hinauskam, sei das wichtigste vorerst, sich in dieser Saison mindestens für die Halbfinals zu qualifizieren.

Der Kampf am Strich

Nicht so rosig ist die Ausgangslage des TSV Unihockey Deitingen. Die Mannschaft von Trainer Marco Mathys muss in den letzten fünf Qualirunden um den Einzug in den Playoffs kämpfen. Aktuell liegt Deitingen auf dem neunten Platz, zwei Zähler hinter dem so wichtigen achten Rang, den momentan die Bern Capitals innehaben.

Nach einem soliden Saisonstart kam die Maschinerie des TSVUD arg ins Stocken und erlebte eine Schwächephase mit sechs Niederlagen in Serie. Mit dem jüngsten 7:4 Erfolg über Baden-Birmenstorf, einem direkten Konkurrenten im eng bepackten unteren Mittelfeld, kann Deitingen seine Chancen auf die Finalrunde vorerst wahren.

Lukas Galli und der TSV Unihockey Deitingen befinden sich mitten im Kampf um die Playoff-Plätze. Patrick Huerlimann

Im Verlaufe der Saison wechselte Trainer Mathys von einem 2-1-2- auf ein 2-2-1-System, um sich so besser dem Gegner anzupassen und die defensive Stabilität zu erhöhen. Das ist auch bitter nötig. Deitingen hat nämlich mit 107 Gegentreffern aus 17 Spielen die schlechteste Abwehr der gesamten Liga. Seit dem Systemwechsel scheinen die Deitinger aber wieder Fahrt aufzunehmen.

Die nächsten wichtigen Punkte kann der TSV Unihockey Deitingen am Sonntag um 17 Uhr auswärts in Luzern holen. Derweil empfängt Unihockey Mittelland am Sonntagabend Schüpbach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen