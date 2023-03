Die nächsten Tennis-Stars sind am Trimbach Open im Einsatz

Trimbach Open Spielt der nächste Federer in Trimbach?: Das Trimbach Open nimmt eine wichtige Rolle bei der Ausbildung der nächsten Tennis-Stars ein Noch bis am kommenden Sonntag läuft die Hauptrunde der Trimbach Open. Am Profiturnier spielt die nächste Tennis-Generation um ein Gesamtpreisgeld von 25'000 Franken. Mit dabei sind auch zahlreiche Schweizer Talente, unter ihnen der Oltner Nicolas Kobelt. Michael Höchner Jetzt kommentieren 15.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Leandro Riedi gewann 2022 das Tennisturnier in Trimbach. Fabio Baranzini / Oltner Tagblatt

Die glorreichen Tenniszeiten der Schweiz liegen vermeintlich hinter uns. Mit Martina Hingis und Roger Federer verlor das Schweizer Tennis in den letzten Jahren seine zwei grössten Aushängeschilder. Fans im ganzen Lande stellen sich also zurecht die Frage: «Was kommt jetzt?». Damit die Schweiz nicht von der Tennis-Landkarte verschwindet hat Swiss Tennis in den letzten Jahren Ressourcen in die Hand genommen und die Nachwuchsförderung stark ausgebaut. Allen voran wurde die Durchführung von Profi-Turnieren im Land verstärkt.

Eines dieser Profi-Turniere findet diese Woche in Trimbach statt. Als vor sechs Jahren das Trimbach Open (ehemals Peter Buser Open) zum ersten Mal ausgetragen wurde, gab es gerade einmal zwei Turniere (ohne ATP). Im Jahr 2023 werden in der Schweiz 18 Turniere der ITF World Tennis Tour ausgetragen (Profis und Juniors).

Für jedes dieser Turniere werden acht Wildcards an Schweizer Talente vergeben. Vier für das Haupttableau und vier für die Qualifikation. Die Tennis-Talente können so an Turnieren mitspielen, für welche sie das benötigte Ranking noch nicht haben, um so trotzdem Erfahrungen und Punkte für die Weltrangliste zu sammeln. Diese indirekte Nachwuchsförderung ermöglicht es dem Schweizer Tennisnachwuchs internationale Turniere in der Heimat bestreiten zu können, ohne dafür um die halbe Welt reisen zu müssen.

Prominente Titelträger

Seit gut fünf Jahren praktiziert Swiss Tennis diese Art der Nachwuchsförderung und kann nun die ersten Früchte ernten. Sehr vielversprechend ist der Jahrgang rund um Dominic Stricker, Jérôme Kym und Leandro Riedi, welche allesamt von diesem System profitieren konnten. Letzterer gewann im Vorjahr am Trimbach Open sein erstes Erwachsenen Profiturnier. Damals stand der Thurgauer noch in den 900er-Rängen, nun ist er in den Top 150 der Welt. Wie weit Riedis Weg in den nächsten Jahren geht, wird sich zeigen.

Daniil Medwedew (RUS) gewann 2016 am Trimbach Open und wurde drei Jahre später zur Nummer Eins des Welttennis. Fabio Baranzini / Oltner Tagblatt

Ein anderer Gewinner der Trimbach Open legte nach seinem Gewinn einen rasanten Aufstieg hin und mutierte zu einem Weltstar: Daniil Medwedew. Der Russe gewann die Ausgabe 2016 und avancierte gerade einmal drei Jahre später zur Weltnummer Eins des Tennis. Das Trimbach Open ist ein Profiturnier auf tieferer Stufe und richtet sich an junge Spieler die ihren Einstieg in die Weltrangliste schaffen wollen. Spieler des Formats Rafael Nadal oder Alexander Zverev wird man in Trimbach nie haben.

Oltner Talent mit Wildcard

Eines dieser jungen Talente, welches sich in der Weltrangliste etablieren möchte ist der 18-jährige Nicolas Kobelt. Der Oltner erhielt eine der vier Swiss-Tennis-Wildcards für das Haupttableau, welches bereits am Dienstag in das Turnier startete. Auch er war 2016 beim Medwedew-Sieg mit dabei, damals noch als Fan. «Wenn man ihm dann zugeschaut hat, hat man gedacht, der spielt nicht so schlecht, aber so unglaublich gut jetzt auch wieder nicht», sagt Kobelt.

Kobelt hatte am Dienstagnachmittag seinen ersten Auftritt an einem Profiturnier vor heimischer Kulisse. Gegen den an siebter Position gesetzten Franzosen Matteo Martineau fand er kein Mittel und musste sich nach drei Sätzen (2:6, 7:6, 1:6) geschlagen geben. Damit ist für den jungen Oltner das Turnier bereits nach dem 1/32-Final zu Ende.

Nicolas Kobelt scheitert am Trimbach Open im 1/32-Final am Franzosen Matteo Martineau. Urs Lindt / freshfocus

Trotz des frühen Aus in Trimbach sollte man Kobelt durchaus auf dem Schirm behalten. Die Nummer 863 der Weltrangliste gewann im vergangenen Herbst sein erstes Profiturnier und hat auch bereits seine ersten ATP-Punkte auf dem Konto. In Zukunft will der 18-jährige sich kontinuierlich nach oben arbeiten und wie Medwedew eines Tages die Spitze des internationalen Tennis erklimmen.

Trimbach Open Die Hauptrunde des Trimbach Open läuft noch bis am Sonntag, dem 19. März. Neben ATP-Punkten gibt es auch ein Gesamtpreisgeld von 25'000 Franken zu gewinnen. Die Partien (Best-of-Three) finden tagsüber ab 11.00 Uhr statt und das Final am Sonntag bildet den Abschluss der Turnierwoche.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen